Черговий приклад співпраці двох цікавих футбольних ринків.
Баджунг Дарбое, x.com/fcbayerncampus
15 січня 2025, 11:36
Німецький футбол проводить активну експансію на аудиторію Північної Америки й США зокрема, тому дедалі більше представників іншого континенту переїжджають до Європи.
Черговим мандрівником на цій хвилі став американський атакувальний півзахисник Лос-Анджелеса Баджунг Дарбое.
18-річний виконавець нещодавно розпочав свої виступи на "дорослому" рівні, проте вже встиг зацікавити саму мюнхенську Баварію.
"Рекордмайстер" запропонували гравцю долучитись до складу своєї резервної команди, і той охоче на це погодився.
Вартість трансферу склала близько 1,5 млн євро.
Цікаво, що юнак також має й фінське походження.
На рахунку Дарбое 30 матчів у минулому сезоні МЛС Next Pro — дивізіону третього рівня у системі ліг США.