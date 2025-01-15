Німеччина

Черговий приклад співпраці двох цікавих футбольних ринків.

Німецький футбол проводить активну експансію на аудиторію Північної Америки й США зокрема, тому дедалі більше представників іншого континенту переїжджають до Європи.

Черговим мандрівником на цій хвилі став американський атакувальний півзахисник Лос-Анджелеса Баджунг Дарбое.

18-річний виконавець нещодавно розпочав свої виступи на "дорослому" рівні, проте вже встиг зацікавити саму мюнхенську Баварію.

"Рекордмайстер" запропонували гравцю долучитись до складу своєї резервної команди, і той охоче на це погодився.

Вартість трансферу склала близько 1,5 млн євро.

Цікаво, що юнак також має й фінське походження.

На рахунку Дарбое 30 матчів у минулому сезоні МЛС Next Pro — дивізіону третього рівня у системі ліг США.