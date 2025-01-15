Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 15 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове протистояння Північного Лондона між Арсеналом та Тоттенгемом, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 15 СІЧНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напередодні лондонський Арсенал безвольно вилетів із Кубка Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті з Манчестер Юнайтед, коли майже весь другий тайм підопічні Мікеля Артети грали у більшості і не могли реалізувати свої убойні моменти буквально з кількох метрів. Після цього матчу питань у вболівальників "канонірів" стало ще більше, тоді як посилення в лінію атаки вже цієї зими розглядається не як звичайна фанатська забаганка, а як очевидна необхідність.

На тлі чергової серйозної травми Габріела Жезуса, а також існуючих пошкоджень у Букайо Саки та Ітана Нванері, опцій у Мікеля Артети на посилення атаки протягом поєдинків дуже поменшало. До того ж помітний спад таких виконавців, як Габріел Мартінеллі, Кай Гаверц і Леандро Троссар, ставить під питання майбутній успіх гравців Арсеналу у чемпіонській боротьбі з Ліверпулем. Але поки головний конкурент втрачає очки, як сталося вчора проти Ноттінгем Форест — шанси є. Головне — це самому не допускати непотрібних осічок, яких вже було предостатньо.

Щодо Тоттенгема, то ми вже неодноразово говорили, що це команда, якій важко не симпатизувати нейтральним глядачам, навіть коли вона систематично не демонструє тих результатів, на які сподіваються її палкі вболівальники. Проєкт "шпор" із призначенням Анже Постекоглу перед минулим сезоном виглядає дуже перспективно — їхній футбол захоплюючий, атакуючий, феєричний, динамічний та цікавий, але такий футбол потребує багато фізичних кондицій — і як наслідок, хорошого рівня ротації, яким Тоттенгем похвалитися не може.

Більше того, такий енерговитратний стиль у певній мірі є однією з причин, чому лазарет "шпор" сьогодні переповнений футболістами, у тому числі дуже важливими у нинішній системі Постекоглу. І зовсім недивно, що все частіше ви можете побачити інформацію про сильний інтерес Тоттенгема до нашого Іллі Забарного, бо на даний момент лінія оборони є найбільшою проблемною у складі лондонців, які щонайменше вимушені грати без основних центрбеків через травми Міккі ван де Вена та Крістіана Ромеро. З іншого боку, навіть враховуючи неуспішні результати "шпор" у чемпіонаті при існуючих кадрових проблемах, сильним суперникам Тоттенгем завжди намагався дати бій, принципово граючи в свою гру. Та й в останніх кубкових матчах, на відміну від Арсеналу, коллектив Постекоглу зумів досягти успіхів.