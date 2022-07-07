Англия

Бразилець змінив Манчестер Сіті на Арсенал.

Нападник Арсенала Габріел Жезус прокоментував свій перехід до лондонського клубу з Манчестер Сіті.

"Коли кажеш Арсенал, то думаєш о Тьєррі Анрі. Він унікальний, це один із найкращих гравців в історії. Але я не хочу бути новим Тьєррі Анрі. Я бажаю вписати своє ім'я до історії клубу.

Я буду тут. 90 хвилин буду у штрафному майданчику, намагаючись забити, допомогти – не лише голами, а й результативними передачами.

Я буду відбирати м'ячі. Бігаючи – у своєму стилі. Ніколи не зупиняючись. Допомагаючи команді, допомагаючи одноклубникам – так, це я, Габріел Жезус", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що Арсенал придбав форварда в Манчестер Сіті за 45 мільйонів фунтів, та підписав з ним довгостроковий контракт.