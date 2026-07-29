Італія

Головний тренер узяв на себе повну відповідальність за скандальний відхід три роки тому та розповів, як планує повертати довіру фанатів і виводити команду з кризи.

Перша прес-конференція Роберто Манчіні після повернення на посаду головного тренера збірної Італії перетворилася на емоційну сповідь. Наставник, який три роки тому проміняв національну команду на вигідний контракт у Саудівській Аравії, не стримував емоцій і розпочав своє спілкування з пресою зі щирих вибачень.

Манчіні зізнався, що рішення покинути збірну у 2023 році стало найбільшою помилкою, про яку він глибоко шкодує. Свої відчуття від розлуки з командою він описав максимально відверто.

"Мені дуже шкода. Це було схоже на втрату жінки всього свого життя. І це означає, що ти зробив щось, чого не слід було робити. Тож мені дуже шкода, дуже шкода також за все, що сталося за ці останні три роки. Я спробую повернути національну команду туди, де їй місце", — заявив аленнаторе.

Тренер відкинув будь-які виправдання щодо свого минулого рішення. Раніше ширилися чутки про конфлікти з тодішнім президентом федерації Габріеле Гравіною, але зараз Манчіні взяв усю відповідальність виключно на себе, прямо заявивши — "Це була повністю моя вина " , вказавши на власний брак комунікації з керівництвом.

Вже 25 вересня на римському стадіоні Олімпіко Італія зіграє проти Бельгії в рамках Ліги націй. Манчіні чудово усвідомлює, що не всі вболівальники готові пробачити йому втечу заради грошей, тому готується до свисту з трибун.

"Я розумію, що деякі люди будуть проти мене. Я сподіваюся, що команда гратиме достатньо добре, щоб, можливо, люди мені пробачили", — зазначив 61-річний наставник, наголошуючи, що лише результати здатні залікувати рани фанатів.

Попри те, що Італія переживає глибоку кризу і втретє поспіль не змогла пробитися на чемпіонат світу, Манчіні випромінює оптимізм щодо нинішнього складу команди. Тренер підкреслив, що бачить величезний простір для прогресу, особливо серед молоді.

"Я не думаю, що ми в такому вже й поганому стані. Між центральними нападниками та вінгерами у нас є багато варіантів. І я говорю про молодих гравців, які ще можуть вдосконалюватися. Я дав Кіну його дебют, тому я дуже добре його знаю", — додав він.

Манчіні планує спиратися на перевірених бійців на кшталт Ніколо Барелли та Джанлуїджі Доннарумми, а також інтегрувати гравців, яких він відкрив для збірної ще під час своєї попередньої каденції, таких як Ніколо Дзаньйоло.

Разом із новим технічним директором Клаудіо Раньєрі вони обіцяють змістити фокус з жорсткої тактики на розвиток індивідуальних технічних навичок гравців.