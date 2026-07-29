Полісся звершили виступи на Євроарені програвши Копенгагену з рахунком 2:1. 

Вже на 27 хвилині поєдинку лівий вінгер Мохамед Ельюнуссі переграє Георгія Бущана з позначки відкривши рахунок в цьому матчі.

Одразу на початку другого тайму гравець Копенгагена Джунносуке Сузукі сфолив на українському гравцеві, отримавши за це пряму червону картку, залишивши господарів в меншості.

Після вилучення повна ініціатива була від гостей, данці могли тільки грати на контратаках, чим вони і скористалися. Роберт перебуваючи в вільній зоні, отримав чудову передачу на продовження перспективної контратаки. Він приборкав мʼяч, перш ніж сильним ударом із близької відстані спрямувати
його повз безсилого воротаря. Рахунок 2:0.

Під саму занавіс поєдинку житомиряни нарешті забили гол, відзначився Борис Крушинський, після рикошету гравець вміло відправив мʼяч у ворота господарів. Але вже було пізно.

Фінальний свисток, Полісся програє Копенгагену з рахунком 1:2 та покидає кваліфікацію Ліги Конференцій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Полісся  у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27

 

 

Копенгаген — Полісся 2:1
Голи: Ельюнуссі, 27 (пен), Роберт, 61 -  Крушинський, 90+2

Копенгаген: Котарські — Крал, Судзукі, Беймо, Лопес — Ділейні (Мелінг, 77), Клем (Гарананга, 53) — Мадсен, Ельюнуссі, Роберт (Ларссон, 88) — Корнеліус

Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Емерллаху, 57), Бабенко (Філіппов, 69), Федор (Гайдучик, 69) — Андраде, Краснопір, Назаренко (Брагару, 57)

Попередження: Ділейні — Назаренко

Вилучення: Судзукі, 47

 