На нас чекає грандіозна подія.
Джанні Інфантіно, Getty images
05 грудня 2025, 21:53
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про майбутній чемпіонат світу-2026, який пройде на теренах США, Канади та Мексики.
«ФІФА — офіційний постачальник щастя людству.
Це буде найбільший чемпіонат світу з історії. Це набагато більше, ніж просто спортивний захід. Це просто найбільший захід в історії людства. Воно буде унікальним, видатним та видовищним.
Сім мільйонів людей відвідають стадіони. Ще в два, три, чотири рази більше людей приїде до США, Канади та Мексики просто того, щоб відчути атмосферу чемпіонату світ. Шість мільярдів дивитимуться турнір вдома. Це буде як 104 Супербоули за один місяць», – сказав Інфантіно.