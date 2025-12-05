Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На нас чекає грандіозна подія.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про майбутній чемпіонат світу-2026, який пройде на теренах США, Канади та Мексики.

«ФІФА — офіційний постачальник щастя людству.

Це буде найбільший чемпіонат світу з історії. Це набагато більше, ніж просто спортивний захід. Це просто найбільший захід в історії людства. Воно буде унікальним, видатним та видовищним.

Сім мільйонів людей відвідають стадіони. Ще в два, три, чотири рази більше людей приїде до США, Канади та Мексики просто того, щоб відчути атмосферу чемпіонату світ. Шість мільярдів дивитимуться турнір вдома. Це буде як 104 Супербоули за один місяць», – сказав Інфантіно.