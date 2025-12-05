Інше

Президент США отримав нагороду під час жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримав Премію світу ФІФА, яка була заснована в листопаді 2025 року.

Церемонія вручення відбулася під час жеребкування групового етапу Чемпіонату світу 2026. Голова ФІФА Джанні Інфантіно особисто вручив нагороду Трампу, який одразу ж надів отриману медаль.

Ця премія стала новим визнанням у світі футболу, а Дональд Трамп увійшов в історію як перший її лауреат.

