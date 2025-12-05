Іспанія

Іспанець провів чудовий місяць.

Вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля визнано найкращим гравцем листопада в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Минулого місяця 18-річний іспанець у пʼяти матчах забив три голи та віддав три результативні передачі.

На нагороду також претендували Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Жерар Морено (Вільярреал) та Антуан Грізманн (Атлетіко).

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 15 матчів, забив сім голів та віддав девʼять результативних передач.