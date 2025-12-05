Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Всі команди дізнались своїх суперників на мундіалі.

Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбулось жеребкування групового етапу чемпіонату світу.

Учасники мундіалю та команди, яким ще належить туди пробитись, дізнались своїх суперників.

Група А

Мексика

ПАР

Корея

Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія

Група В

Канада

Італія/Північна Ірландія/Уельс/Боснія та Герцеговина

Катар

Швейцарія

Група С

Бразилія

Марокко

Гаїті

Шотландія



Група D

США

Парагвай

Австралія

Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово

Група Е

Німеччина

Кюрасао

Кот-д'Івуар

Еквадор

Група F

Голландія

Україна/Швеція/Польща/Албанія

Японія

Туніс

Група G

Бельгiя

Єгипет

Іран

Нова Зеландія



Група H

Iспания

Кабо-Верде

Саудівська Аравія

Уругвай

Група I

Франція

Сенегал

Ірак/Болівія/Суринам

Норвегія

Група J

Аргентина

Алжир

Австрія

Йорданія

Група К

Португалiя

ДК Конго/Ямайка/Нова Каледонія

Узбекистан

Колумбія

Група L

Англія

Хорватія

Гана

Панама

Чемпіонат світу з футболу відбудеться наступного літа — у червні-липні 2026 року. Він пройде у трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.