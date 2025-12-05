Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбулось жеребкування групового етапу чемпіонату світу.

Учасники мундіалю та команди, яким ще належить туди пробитись, дізнались своїх суперників.

Група А

Мексика
ПАР
Корея
Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія

Група В

Канада
Італія/Північна Ірландія/Уельс/Боснія та Герцеговина
Катар
Швейцарія

Група С

Бразилія
Марокко
Гаїті
Шотландія


Група D

США
Парагвай
Австралія
Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово

Група Е

Німеччина
Кюрасао
Кот-д'Івуар
Еквадор

Група F

Голландія
Україна/Швеція/Польща/Албанія
Японія
Туніс

Група G

Бельгiя
Єгипет
Іран
Нова Зеландія


Група H

Iспания
Кабо-Верде
Саудівська Аравія
Уругвай

Група I

Франція
Сенегал
Ірак/Болівія/Суринам
Норвегія

Група J

Аргентина
Алжир
Австрія
Йорданія

Група К

Португалiя
ДК Конго/Ямайка/Нова Каледонія
Узбекистан
Колумбія

Група L

Англія
Хорватія
Гана
Панама

Чемпіонат світу з футболу відбудеться наступного літа — у червні-липні 2026 року. Він пройде у трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.