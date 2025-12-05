Всі команди дізнались своїх суперників на мундіалі.
Трофей ЧС, Getty images
05 грудня 2025, 21:17
Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбулось жеребкування групового етапу чемпіонату світу.
Учасники мундіалю та команди, яким ще належить туди пробитись, дізнались своїх суперників.
Група А
Мексика
ПАР
Корея
Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія
Група В
Канада
Італія/Північна Ірландія/Уельс/Боснія та Герцеговина
Катар
Швейцарія
Група С
Бразилія
Марокко
Гаїті
Шотландія
Група D
США
Парагвай
Австралія
Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово
Група Е
Німеччина
Кюрасао
Кот-д'Івуар
Еквадор
Група F
Голландія
Україна/Швеція/Польща/Албанія
Японія
Туніс
Група G
Бельгiя
Єгипет
Іран
Нова Зеландія
Група H
Iспания
Кабо-Верде
Саудівська Аравія
Уругвай
Група I
Франція
Сенегал
Ірак/Болівія/Суринам
Норвегія
Група J
Аргентина
Алжир
Австрія
Йорданія
Група К
Португалiя
ДК Конго/Ямайка/Нова Каледонія
Узбекистан
Колумбія
Група L
Англія
Хорватія
Гана
Панама
Чемпіонат світу з футболу відбудеться наступного літа — у червні-липні 2026 року. Він пройде у трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.