Клуби з англійської Прем'єр-ліги, в порівнянні з іншими лігами, витрачають просто шалені гроші на посилення в це трансферне вікно.

Так, чисті витрати клубів АПЛ у шість разів більші, ніж у інших ліг разом узятих.

Premier League clubs net spend this window is more than the other leagues added together SIX TIMES over.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: £-875m

🇪🇸 La Liga: -£104m

🇫🇷 Ligue 1: £-19m

🇮🇹 Serie A: -£13m

🇩🇪 Bundesliga: -£4m