Англійські клуби продовжують витрачати шалені гроші у літнє трансферне вікно.
АПЛ, GETTY IMAGES
25 серпня 2022, 16:35
Клуби з англійської Прем'єр-ліги, в порівнянні з іншими лігами, витрачають просто шалені гроші на посилення в це трансферне вікно.
Так, чисті витрати клубів АПЛ у шість разів більші, ніж у інших ліг разом узятих.
- АПЛ: -875 мільйонів фунтів стерлінгів
- Ла Ліга: -104 млн
- Ліга 1: -19 млн
- Серія А: -13 млн
- Бундесліга: -4 млн.
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Зазначимо, що ця сума може ще зрости, враховуючи те, що Челсі та Манчестер Юнайтед планують провести активно залишок трансферного вікна: "сині" можуть придбати П'єр-Емеріка Обамеянга, Антоні Гордона та Веслі Фофана, а Манчестер Юнайтед як мінімум Антоні з Аякса. .