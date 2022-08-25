Англія

Англійські клуби продовжують витрачати шалені гроші у літнє трансферне вікно.

Клуби з англійської Прем'єр-ліги, в порівнянні з іншими лігами, витрачають просто шалені гроші на посилення в це трансферне вікно.

Так, чисті витрати клубів АПЛ у шість разів більші, ніж у інших ліг разом узятих.

АПЛ : -875 мільйонів фунтів стерлінгів

: -875 мільйонів фунтів стерлінгів Ла Ліга : -104 млн

: -104 млн Ліга 1 : -19 млн

: -19 млн Серія А : -13 млн

: -13 млн Бундесліга : -4 млн.

: -4 млн.

Premier League clubs net spend this window is more than the other leagues added together SIX TIMES over.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: £-875m

🇪🇸 La Liga: -£104m

🇫🇷 Ligue 1: £-19m

🇮🇹 Serie A: -£13m

🇩🇪 Bundesliga: -£4m — FPL Focal (@FPLFocal) August 25, 2022

Зазначимо, що ця сума може ще зрости, враховуючи те, що Челсі та Манчестер Юнайтед планують провести активно залишок трансферного вікна: "сині" можуть придбати П'єр-Емеріка Обамеянга, Антоні Гордона та Веслі Фофана, а Манчестер Юнайтед як мінімум Антоні з Аякса. .