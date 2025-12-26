Англія

Бразилець довго "відпочиватиме".

Центрального захисника Севільї Маркао дискваліфікували на шість матчів за образи арбітра у грі проти Реала (0:2). Про це повідомляє Marca.

Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) виніс це покарання за дві жовті картки, що призвели до видалення гравця, а також за образи на адресу арбітра Алехандро Муньїса. Покарання включає один матч за видалення, чотири матчі за образливі висловлювання та зневажливу поведінку і ще один за неспортивну поведінку.

Севілья подала апеляцію на рішення комітету, надавши відеодокази. Клуб стверджує, що використаний вираз на адресу арбітра є загальновживаним вигуком португальською мовою, а не прямою образою. Проте комітет не знайшов у суддівському протоколі очевидної фактичної помилки.