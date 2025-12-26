Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.
Каземіро, Getty Images
26 грудня 2025, 21:18
Манчестер Юнайтед та Ньюкасл відкриють вісімнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.
Рубен Аморім, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), використав із перших хвилин Каземіро в центрі поля.
Едді Гау, на тлі нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мартінес, Гевен, Шоу — Далот, Каземіро, Угарте, Доргу — Кунья, Маунт — Шешко.
Запасні: Баїндир, Зіркзе, Маласія, Йоро, Фредріксон, Флетчер, Лейсі, Мантато.
Ньюкасл: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі, Гімараєс, Ремзі — Дж. Мерфі, Вольтемаде, Гордон.
Запасні: Поуп, Жоелінтон, Вісса, Барнс, Віллок, А. Мерфі, Шахар, Нів, Алабі.
Гра Манчестер Юнайтед — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.