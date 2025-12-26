Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл відкриють вісімнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), використав із перших хвилин Каземіро в центрі поля.

Едді Гау, на тлі нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мартінес, Гевен, Шоу — Далот, Каземіро, Угарте, Доргу — Кунья, Маунт — Шешко.

Запасні: Баїндир, Зіркзе, Маласія, Йоро, Фредріксон, Флетчер, Лейсі, Мантато.



Ньюкасл: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі, Гімараєс, Ремзі — Дж. Мерфі, Вольтемаде, Гордон.

Запасні: Поуп, Жоелінтон, Вісса, Барнс, Віллок, А. Мерфі, Шахар, Нів, Алабі.