Манчестер Юнайтед та Ньюкасл відкриють вісімнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), використав із перших хвилин Каземіро в центрі поля.

Едді Гау, на тлі нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мартінес, Гевен, Шоу — Далот, Каземіро, Угарте, Доргу — Кунья, Маунт — Шешко.

Запасні: Баїндир, Зіркзе, Маласія, Йоро, Фредріксон, Флетчер, Лейсі, Мантато.

Ньюкасл: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі, Гімараєс, Ремзі — Дж. Мерфі, Вольтемаде, Гордон.

Запасні: Поуп, Жоелінтон, Вісса, Барнс, Віллок, А. Мерфі, Шахар, Нів, Алабі.

Гра Манчестер Юнайтед — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.