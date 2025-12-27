Італія

Сторони налаштовані на продовження співпраці, однак до фінальної домовленості ще далеко.

Ювентус отримує позитивні сигнали у переговорах щодо продовження контракту з нападником Кенаном Їлдизом. Про це повідомив експерт трансферного ринку Марко Демічелі в ефірі Sky Italia.

За словами журналіста, переговори тривають із матір’ю футболіста, яка також є його агентом, а також із юристом, що представляє інтереси 20-річного гравця. Обидві сторони зацікавлені в продовженні співпраці, хоча наразі фінансових домовленостей ще не досягнуто.

У Ювентусі розглядають Їлдиза як ключову фігуру свого проєкту й не мають наміру відпускати гравця. Сам футболіст також бажає продовжити кар’єру в туринському клубі та розвиватися разом із командою.

Цього сезону Кенан Їлдиз провів за Ювентус 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що турецький талант розраховує на суттєве підвищення зарплати – не менше 6 мільйонів євро на рік, що відповідає поточному рівню форварда Джонатана Девіда.