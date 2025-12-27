Англія

Оренда хавбека не має пункту про відкликання, а гравець фактично випав із планів Унаї Емері.

Майбутнє атакуючого півзахисника Гарві Елліотта в Астон Віллі залишається невизначеним через умови орендної угоди з Ліверпулем.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, бірмінгемський клуб змушений буде виплатити компенсацію, якщо захоче достроково припинити оренду та повернути футболіста на Енфілд.

Елліотт перейшов до Астон Вілли в оренду в останній день трансферного вікна. Угода передбачала обов’язковий викуп приблизно за 35 мільйонів фунтів у разі, якщо хавбек проведе 10 матчів, однак наразі він зіграв лише п’ять поєдинків і перестав потрапляти навіть до заявки команди.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері вважає, що інші гравці краще відповідають його тактичним вимогам, тому 22-річний англієць опинився поза ротацією. Ситуацію ускладнює й те, що цього сезону Елліотт уже представляв два клуби, тож не має права виступати за третій.

У Ліверпулі розраховували, що оренда завершиться повноцінним трансфером, і не планують втрачати кошти, передбачені контрактом. Саме тому повернення Елліотта можливе лише за умови фінансових виплат з боку Астон Вілли, яка наразі не поспішає йти на такі витрати.