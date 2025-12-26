Англія

Віримо?

Манчестер Юнайтед має намір придбати півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема. Про це повідомляє OK Diario.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу готове викласти за англійця 200 млн. євро. Для самого футболіста вже готовий шестирічний контракт з зарплатнею 15 мільйонів євро на рік.

Чинна трудова угода гравця з «вершковими» розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 160 млн. євро.

Цього сезону Джуд Беллінгем відіграв за Реал Мадрид 20 матчів, забив пʼять голів та віддав чотири результативні передачі.