Мадридський клуб уже працює над посиленням центру оборони на літо через кадрові проблеми та невизначеність із чинними гравцями.

Реал Мадрид моніторить трансферний ринок центральних захисників з прицілом на літнє міжсезоння, повідомляє ESPN.

У "королівському клубі" стурбовані ситуацією в обороні через травми та можливі кадрові втрати найближчим часом.

За інформацією джерела, мадридці вивчали можливість підписання Ібраїми Конате з Ліверпуля, Дайо Упамекано з Баварії та Марка Геї з Крістал Пелес, однак від цих варіантів у Реалі зрештою відмовилися.

Натомість у сфері інтересів клубу перебувають два інші захисники: Ніко Шлоттербек з Боруссії Дортмунд та Жеремі Жаке з Ренна. Німецький центрбек має контракт до 2027 року і поки не продовжив угоду з Боруссією, що може спростити його потенційний перехід. Француз Жаке, своєю чергою, привернув увагу скаутів Реала виступами за Ренн та молодіжну збірну Франції, хоча його контракт діє до 2029 року.

Також Реал не забуває про власну академію. У клубі уважно стежать за прогресом Хоана Мартінеса з Кастільї та Хакобо Рамона, який виступає за Комо. У контракті останнього передбачено опцію зворотного викупу приблизно за 8 мільйонів євро вже наступного літа.