Італія

Ексфорвард Шахтаря очолив Пістоєзе.

Пістоєзе офіційно оголосила про призначення Крістіано Лукареллі головним тренером першої команди. Про це повідомляє офіційний сайт Пістоєзе.

50-річний італійський фахівець уже працював із клубом у сезоні-2014/15 і добре знайомий з його структурою.

У тренерській кар’єрі Лукареллі очолював низку італійських команд, зокрема Парму U-17, Пістоєзе, Туттокуойо, Мессіну, Катанію, Ліворно та Тернану. Найбільших успіхів він досяг саме з Тернаною, вигравши Серію C та Суперкубок ліги у 2021 році. Останнім місцем його роботи була Катанія, яку він залишив улітку 2024 року.

У минулому Лукареллі відомий як результативний нападник, який виступав за Аталанту, Торіно, Парму, Ліворно, Наполі та донецький Шахтар. Наразі Пістоєзе посідає п’яте місце в Серії D, а інформацію щодо тренерського штабу клуб обіцяє оприлюднити найближчим часом.