Данський вінгбек відзначився у поєдинку проти Ньюкасл Юнайтед в Boxing Day.

Вінгбек Манчестер Юнайтед Патрік Доргу забив свій перший гол за клуб. 21-річний данець відзначився у поєдинку 18-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед.

Гол вийшов ефектним: після швидкого вкидання аута Мейсоном Маунтом м’яч опинився на підступах до штрафного майданчика, де Доргу з льоту точно пробив у дальній кут, не залишивши шансів голкіперу суперника.

Для Доргу це перший забитий м’яч у рамках АПЛ. Загалом у складі Манчестер Юнайтед він провів 38 матчів у всіх турнірах та віддав 3 результативні передачі.