Команда Рубена Аморіма принаймні тимчасово піднялась до зони єврокубків.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл, Getty Images
27 грудня 2025, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1:0
Гол: Доргу, 24
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мартінес (Фредріксон, 88), Гевен, Шоу (Маласія, 87) — Далот, Каземіро (Йоро, 60), Угарте, Доргу — Кунья, Маунт (Дж. Флетчер, 46) — Шешко (Зіркзе, 61).
Ньюкасл: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі (Віллок, 77), Гімараєс, Ремзі (Жоелінтон, 68) — Дж. Мерфі (Барнс, 68), Вольтемаде (Вісса, 68), Гордон.
Попередження: Шоу, Кунья — Тоналі