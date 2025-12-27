Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1:0
Гол: Доргу, 24

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мартінес (Фредріксон, 88), Гевен, Шоу (Маласія, 87) — Далот, Каземіро (Йоро, 60), Угарте, Доргу — Кунья, Маунт (Дж. Флетчер, 46) — Шешко (Зіркзе, 61).

Ньюкасл: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі (Віллок, 77), Гімараєс, Ремзі (Жоелінтон, 68) — Дж. Мерфі (Барнс, 68), Вольтемаде (Вісса, 68), Гордон.

Попередження: Шоу, Кунья — Тоналі