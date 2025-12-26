Іспанія

Уругвайський півзахисник перейшов до іспанського клубу з мексиканського Леона до кінця сезону.

Реал Ов’єдо оголосив про підписання півзахисника Ніко Фонсеки на правах оренди до завершення поточного сезону.

Іспанський клуб досяг угоди з Леоном щодо тимчасового переходу уругвайського півзахисника. 27-річний Фонсека став першим новачком команди у зимове трансферне вікно.

Кар’єру Ніко Фонсека розпочав в італійській Новарі, після чого виступав за Рівер Плейт Монтевідео та Монтевідео Вондерерс. У сезоні-2023/24 він захищав кольори аргентинського Рівер Плейта, зігравши 28 матчів і відзначившись одним голом. Також півзахисник має досвід виступів за збірну Уругваю під керівництвом Марсело Б’єлси.

Останнім клубом уругвайця був саме Леон, у складі якого він провів 35 матчів та був важливою фігурою в центрі поля.