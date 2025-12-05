Італія

Аудіодескрипція та шумопоглинаючі навушники зроблять відвідування стадіону комфортнішим для всіх вболівальників.

Неаполітанський клуб оголосив про впровадження спеціальних сервісів для уболівальників з обмеженими можливостями під час матчу Серії А проти Ювентуса 7 грудня. Нові інструменти будуть доступні на домашньому стадіоні Стадіо Дієго Армандо Марадона і створені у співпраці з Управлінням уповноваженого з прав людей з обмеженими можливостями Неаполя.

Перший сервіс — аудіодескрипція для сліпих і слабозорих уболівальників, розроблена за участю Італійського союзу сліпих Неаполя. Вона буде доступна через платформу Connect Me Too і дозволить слухати спеціальні коментарі під час матчу за допомогою смартфона та навушників.

Другий інструмент орієнтований на людей з аутизмом або підвищеною чутливістю до шуму. Для них передбачені сертифіковані навушники з шумопоглинанням, що дозволять комфортно стежити за грою в безпечному та спокійному середовищі.

Клуб підкреслив, що ці нововведення спрямовані на створення більш інклюзивної атмосфери на стадіоні та покращення умов для всіх вболівальників.