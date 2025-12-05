Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На папері одна з найслабших груп Мундіалю.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про результати жеребкування чемпіонату світу-2026. Його слова наводить FOX.

"Подивимося, до чого ми прийдемо за шість місяців. Ми нещодавно грали з Парагваєм та Австралією, і у нас дуже свіжі знання.

Потім в цій групі буде дуже сильна команда з Європи. Нам слід бути оптимістами, продовжувати боротися, розвиватися. Зараз ми можемо лише проаналізувати команди та подивитися, що відбудеться через кілька місяців.

Ми маємо поважати всіх суперників. Все буде непросто. Ми знаємо, що Парагвай дуже добре виступив у американському відбірному турнірі. Австралія, поки ми не зіграли з ними, не програвала у 12 чи 13 матчах.

Побачимо, яка ще команда приєднається до нас. За всієї моєї поваги, але так, ми віримо, що можемо пройти далі. Але нам буде непросто", – сказав Почеттіно.

Збірна США гратиме в одній групі з Парагваєм, Австралією та Туреччиною/Румунією/Словаччиною/Косово.