Англія

Нова угода з брендом розрахована до літа 2024 року.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм технічним спонсором – компанією hummel.

Нова угода з брендом спортивного одягу розрахована до літа 2024 року. Сторони почали співпрацювати із 2020 року.

Таким чином, ще два роки hummel продовжить надавати клубу екіпірування як для матчів, так і для тренувань та подорожей.

Раніше повідолялося, що Миколенко — в збірній дев'ятого туру АПЛ за версією WhoScored.