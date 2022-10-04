Нова угода з брендом розрахована до літа 2024 року.
Евертон
04 жовтня 2022, 20:39
Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм технічним спонсором – компанією hummel.
Нова угода з брендом спортивного одягу розрахована до літа 2024 року. Сторони почали співпрацювати із 2020 року.
Таким чином, ще два роки hummel продовжить надавати клубу екіпірування як для матчів, так і для тренувань та подорожей.
Раніше повідолялося, що Миколенко — в збірній дев'ятого туру АПЛ за версією WhoScored.