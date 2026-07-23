Команда Ігоря Костюка швидко забила у ворота суперників, а потім почала варити біля власного штрафного.
Динамо Київ — ПАОК, facebook.com/PAOKFOOTBALL
23 липня 2026, 22:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — ПАОК 2:3
Голи: Бражко, 3, Лонвейк, 77 — Константеліас, 13, Зафейріс, 38, Сантамарія, 51
Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Лонвейк, 55), Бражко (Рубчинський, 85), Шапаренко (Буяльський, 68) — Волошин (Редушко, 55), Пономаренко, Герреро (Ярмоленко, 68).
ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос (Елустондо, 84), Міхаїлідіс, Гомес — Сантамарія, Зафейріс (Камара, 77) — Живкович (Хацидіс, 84), Константеліос, Алі (Тайсон, 14) — Міту (Єремеєфф, 77).
Попередження: Пономаренко — Хацидіакос, Константеліас, Єремеєфф