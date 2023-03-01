Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 7-го туру АПЛ, який пройде 1 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Вулвергемптоном, яке пройде на стадіоні Енфілд.

СЕРЕДА, 1 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль, як і раніше, переживає кризу, яка триває ще зі старту поточного сезону. Незважаючи на те, що підопічні Юргена Клоппа не програють в АПЛ вже три поєдинки поспіль, про завершення цієї кризи говорити поки що не доводиться.

Остання домашня гра Ліверпуля була проти мадридського Реала в рамках плей-оф Ліги чемпіонів, де "червоні" зазнали нищівної поразки з рахунком 5:2. Однак, як згадувалося вище, Ліверпуль йде на серії без поразок в АПЛ із трьох матчів. Остання поразка мерсисайдців в чемпіонаті Англії була на виїзді саме від Вулвергемптона, тому тут буде певний елемент реваншу.

У своєму останньому поєдинку Вулвергемптон здобув нічийний результат проти Фулгема. Це друга поїздка "вовків" на Енфілд у цьому сезоні, оскільки вони вже зіграли внічию 2:2 у Кубку Англії, а потім програли у повторній грі на власному стадіоні Молінью.

Проте лише місяць тому підопічні Хулена Лопетеги не залишили і живого місця на Ліверпулі, здобувши на своєму стадіоні розгромну перемогу з рахунком 3:0. Очевидно, що "вовки" сподіватимуться на подібний результат і в сьогоднішньому матчі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 6,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Кейта — Салах, Фірміно, Жота

Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Буено — Леміна, Невеш — Сарабія, Поденсе, Нунеш — Хіменес

Не зіграють: Луїс Діас, Ремзі, Тіаго — Шикіньо, Кунья, Калайджич, Б. Траоре, Хван

Під питанням: Конате, Нуньєс, Артур, Гомес — ...

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