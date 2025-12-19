Німеччина

"Джмелі" впевнено подолали Менхенгладбах у стартовому матчі 15 туру Бундесліги.

У першому поєдинку 15-го туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд на своєму полі переграла Боруссію Менхенгладбах з рахунком 2:0. Команда Ніко Ковача продовжила серію впевнених виступів у чемпіонаті, контролюючи хід гри майже протягом усього матчу.

Господарі швидко захопили ініціативу й відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. Юліан Брандт замкнув точну подачу Нікласа Зюле з правого флангу, ефектно пробивши з льоту. Після цього дортмундці не знижували темпу, створювали моменти та кілька разів були близькі до другого гола, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Після відпочинку Менхенгладбах намагався активізуватися, однак Боруссія Дортмунд надійно діяла в обороні й не дозволяла супернику створити справжню загрозу. Остаточно долю зустрічі було вирішено вже в компенсований час — на 90+7-й хвилині Максиміліан Баєр, який вийшов на заміну, реалізував передачу Фабіу Сілви та зняв усі питання щодо переможця.

Завдяки цій перемозі Боруссія Дортмунд зміцнила свої позиції у верхній частині турнірної таблиці, тоді як Боруссія Менхенгладбах перервала серію виїзних успіхів і залишилася без очок у принциповому дербі.

Боруссія Дортмунд — Боруссія Менхенгладбах 2:0

Голи: Брандт, 10, Баєр, 90+7

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Джан, Шлоттербек — Р'єрсон (Буено Коуту, 82), Гросс (Забітцер, 71), Свенссон — Нмеча, Брандт (Чуквуемека, 71) — Гірассі (Сілва, 82), Адеємі (Баєр, 60)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер (Штогер, 80), Ельведі, Дікс — Скаллі, Райц, Енгельгардт (Матіно, 80), Нетц — Рейна (Ранос, 65), Нойгаус (Мойя, 80) — Табакович

Попередження: Джан, Шлоттербек — Райц