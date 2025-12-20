Футзал

Португалія перервала переможну серію "синьо-жовтих", яка тривала 12 матчів поспіль.

У першому з двох контрольних матчів підготовки до Євро-2026 збірна України з футзалу зустрілася з чинними чемпіонами Європи — Португалією. Гра відбулася 19 грудня у португальській Тавірі та завершилася нічийним рахунком 1:1.

Українці відкрили рахунок на 12-й хвилині: Даниіл Абакшин відібрав м’яч і віддав на Ігоря Корсуна, який успішно переграв голкіпера суперників. Вже на 17-й хвилині Рубен Гоїш зрівняв рахунок після точного удару у дев’ятку.

Протягом матчу обидві команди мали моменти для взяття воріт, але оборони та голкіпери діяли впевнено.

У другому таймі на майданчику дебютував 18-річний Ілля Приходько, який одразу включився в атакувальні дії, створюючи нагоди для команди. Попри шанси Корсуна та інших гравців, рахунок залишився незмінним.

Нічия з Португалією перервала переможну серію України, що тривала 12 матчів поспіль. Другий спаринг між командами відбудеться вже у неділю.

Португалія — Україна 1:1

Голи: Гоїш, 16 — Корсун, 12

Португалія: Еду — Пако, Бруно, Пану, Паулета — Андре, Коельйо, Афонсо, Невес, Катчі, Роша, Анджело, Сілвестре, Бріто, Гоїш

Україна: Сухов — Микитюк, Абакшин, Корсун, Швед — Бєлімов, Савенко, Зварич, Шотурма, Жук, Микитюк, Фаренюк, Чернявський, Первєєв, Приходько