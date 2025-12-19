Команда Вінченцо Італьяно розіграє трофей з Наполі у фіналі, що відбудеться 22 грудня.
гравці Болоньї, Getty Images
19 грудня 2025, 23:28
*Болонья — Інтер 1:1 (пен. 3:2)
Голи: Орсоліні, 35 (пен.) — М. Тюрам, 2
Болонья: Равалья — Голм, Геггем, Лукумі, Міранда — Моро, Побега (Фергюсон, 75) — Орсоліні (Камбіагі, 63), Одгар (Фаббіан, 75), Бернардескі (Роу, 40) — Кастро (Іммобіле, 75).
Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Де Врей, Бастоні — Енріке (Діуф, 72), Барелла, Зелінські (Сучич, 86), Мхітарян (Фраттезі, 71), Дімарко — Бонні, М. Тюрам (Лаутаро Мартінес, 71).
Серія пенальті:
Лаутаро Мартінес — 0:1,
Фергюсон — 1:1,
Бастоні (воротар),
Моро (воротар),
Барелла (неточно),
Міранда (неточно),
Бонні (воротар),
Роу — 2:1,
Де Фрай — 2:2,
Іммобіле — 3:2.