Іспанія

Команди розійшлися миром у матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги.

У поєдинку 17-го туру Ла Ліги Валенсія на своєму полі зіграла внічию з Мальоркою — 1:1. Обидві команди так і не змогли здобути бажаний результат перед паузою в чемпіонаті, залишивши по собі змішані враження.

Гості краще розпочали зустріч і відкрили рахунок на 23-й хвилині — Саму Кошта вдало скористався активним стартом Мальорки. Після цього балеарці поступово втратили контроль над грою, а Валенсія почала додавати, дедалі частіше загрожуючи воротам Лео Романа.

Після перерви тиск господарів швидко дав результат. На 52-й хвилині Уго Дуро зрівняв рахунок і повернув інтригу в матч. Надалі Валенсія повністю володіла ініціативою, створила кілька гольових моментів, однак надійна гра Романа не дозволила Мальорці зазнати поразки.

У підсумку — нічия, яка залишила без повного задоволення як Валенсію, так і Мальорку: обидва колективи зберегли свої позиції в таблиці, але не зробили кроку вперед.

Валенсія — Мальорка 1:1

Голи: Дуро, 52 - Кошта, 23

Валенсія: Агірресабала — Копете, Гая, Коррея (Фулькьє, 76), Таррега — Ріоха (Рамазані, 72), Пепелу, Угринич (Герра, 72), Алмейда (Данжума, 76) — Дуро, Бельтран (Лопес, 87)

Мальорка: Роман — Маффео, Раїльйо, Вальєнт, Мохіка — Морланес (Дардер, 58), Санчес (Морей, 87), Кошта, Вірхілі (Кумбулла, 66) — Мурікі, Джозеф (Асано, 87)

Попередження: Угринич — Кошта, Роман, Джозеф