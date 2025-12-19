Англія

Португалець не в захваті від молодого покоління.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про молодих гравців. Його слова наводить BBC.

«Я думаю, річ у тому відчутті власної значущості, яке є у клубі.

Іноді жорсткі слова – це не погані слова, іноді важкі моменти – це зовсім непогано для молодих гравців. Нам не потрібно постійно всіх хвалити та нагороджувати у будь-якій ситуації.

Ви, хлопці, говорите про гравців, які публічно виступають проти клубу, бо почуваються вправі це робити, а потім легенди клубу заявляють: якщо не граєш – йди, бо всі довкола неправі.

Ні, давайте залишатися і боротися, давайте долати труднощі — і, можливо, тренер виявиться неправим. У мене таке відчуття, що нам треба боротися саме із цим відчуттям.

Я першим готовий сказати, що зазнаю невдачі на полі. Я маю таке відчуття. Ми не показуємо ту гру, яку маємо показувати, але за межами поля я клуб не підводжу, я гарантую це.

Ми говоримо, що гравці іноді забувають, що означає грати за Манчестер Юнайтед, ми як клуб іноді забуваємо, хто ми такі. Ось яке в мене є відчуття.

Справа в оточенні: молоді гравці відчувають право відповідати тренеру фотографією в соцмережах. Мій кабінет відкритий, але до мене ніхто не приходить, саме так і потрібно вирішувати проблеми.

Нам як клубу треба змінюватись.

Я нічого поганого не сказав, я говорив про те, яка це удача грати за Манчестер Юнайтед. Іноді ти виступаєш за «Юнайтед», бачиш іншу реальність – і розумієш, наскільки футбол може бути різним і як пощастило тобі опинитися в Манчестер Юнайтед. У цьому було моє посилання, але давайте рухатися далі», – сказав Аморім.