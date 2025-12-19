Іспанія

Переговори перебувають на просунутій стадії, сторони узгоджують фінальні деталі.

Пеллегріно Матараццо перебуває на просунутій стадії переговорів із Реал Сосьєдад щодо призначення на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, угоду між сторонами ще не підписано, оскільки залишаються деякі деталі, які необхідно узгодити. Втім, перебіг переговорів оцінюється як дуже позитивний.

Очікується, що американський фахівець найближчим часом може очолити баскський клуб після звільнення Серхіо Франсіско, якщо сторони дійдуть остаточної згоди за всіма пунктами контракту.

Останнім місцем роботи Пеллегріно Матараццо був Гоффенгайм, який він залишив у листопаді 2024 року. Раніше 48-річний фахівець також працював у Штутгарті.