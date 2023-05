Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги знаходиться на фінішній прямій, тому з кожним туром ми отримуємо все більше відповідей на головні питання щодо турнірного становища та майбутнього команд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 🏆СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА АПЛ ЗА 30 РОКІВ🏆

Тридцять сьомий тур не став виключенням із правил, тому пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

За підсумками передостаннього туру АПЛ Тоттенгем опинився в тій позиції, коли ризикує залишитися без єврокубків на наступний сезон. І навряд чи такий розклад подій хтось назвав би якимось несправедливим – ще Антоніо Конте затято висловлював своє невдоволення тим, як команда проводить другі тайми у своіх матчах. Поєдинок із Брентфордом не став винятком із цих невтішних правил.

Тоттенгем мав мінімальну перевагу в рахунку за підсумками першої половини зустрічі завдяки голу Гаррі Кейна, але після перерви пропустив у свої ворота від "бджіл" аж три м'ячі, при цьому не забуватимемо, що Айвен Тоуні, ключовий форвард Брентфорда, напередодні отримав дискваліфікацію до 17 січня 2024 року через ставки.

Героями зустрічі для Брентфорда стали Браян Мбемо та Йоан Вісса, довівши те, що команда Томаса Франка абсолютно незалежна лише від одного виконавця. Більше того, "бджоли" перед останнім туром АПЛ боротимуться з Астон Віллою і Тоттенгемом за місце в Лізі конференцій. Сьомий рядок — це максимум, на який зможуть сподіватися як "шпори", так і Брентфорд.

Тоттенгем — Брентфорд 1:3

Голи: Кейн, 8 — Мбемо, 50, 62, Вісса, 88

Тоттенгем: Форстер – Емерсон (Порро 75), Санчес, Лангле, Девіс (Перішич 85) – Данджума (Моура 66), Біссума, Скіпп, Сон – Кулушевські (Рішарлісон 75), Кейн

Брентфорд: Рая – Генрі, Мі, Піннок, Хікі (Расмуссен 90) – Єнсен (Баптіст 72), Янельт, Оньєка (Дамсгор 46) – Шаде (Йоргенсен 68), Вісса (Дасілва 89), Мбемо

Попередження: Біссума – Генрі

Вболівальники Ліверпуля з огляду на вражаючу форму їхньої команди, відчайдушно сподівалися, що мерсисайдцям в останніх турах таки вдасться застрибнути в останній вагон і фінішувати в топ-4 турнірній таблиці АПЛ. Однак через результат в останньому матчі з Астон Віллою, зважаючи на все, всі ці надії канули в Лету.

Підопічні Унаї Емері провели типовий для себе матч проти фаворита, навмисно зігравши другим номером та зробивши ставку на контратаки. І при цьому всьому варто відзначити, що бірмінгемці виглядали гострішими в атаці, ніж Ліверпуль, тому Астон Вілла цілком могла розраховувати на перемогу в цьому протистоянні.

У разі поразки Ліверпуль втрачав би усі навіть математичні шанси на фініш у зоні Ліги чемпіонів, проте Роберто Фірміно у своєму останньому матчі на Енфілді врятував для "червоних" нічийний результат наприкінці зустрічі. Чи це впливає якось на підсумкові шанси мерсисайдців на топ-4? Ну, як мінімум, вони залишаються, проте Манчестер Юнайтед потрібно набрати лише одне очко в останніх своїх двох іграх, щоб остаточно відправити Ліверпуль до Ліги Європи.

Ліверпуль – Астон Вілла 1:1

Голи: Фірміно 89 – Ремзі 27

На 22-й хвилині Воткінс не реалізував пенальті (повз воріт)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас 72) – Хендерсон (Мілнер 72), Фабіньо (Елліотт 81), Джонс (Жота 63) – Салах, Гакпо, Діас (Фірміно 72)

Астон Вілла: Мартінес – Дінь (Морено 53, Буендіа 65), Міннз, Конса, Кеш – Ремзі, Дуглас Луїс (Дендокер 87), Камара, Макнінн – Бейлі (Янн 53), Воткінс (Дюран 87)

Попередження: Конате 21, Александер-Арнольд 66, Фабіньо 80 – Мінгз 45, Дінь 53, Мартінес 77, Янг 90+1, Конса 90+6

Напередодні старту цього туру багато хто говорив про те, що для дострокового чемпіонста Манчестер Сіті необхідна лише перемога над лондонським Челсі, проте Арсенал вирішив не чекати аж цілу добу і власноруч віддав "золоті" медачки чемпіонату в руки підопічних Хосепа Гвардіоли за підсумками свого матчу проти Ноттінгем Форест.

Дивлячись на стартовий склад "канонірів", можна зробити висновок, що тренерський штаб Мікеля Артети вже тоді змирився зі втраченим чемпіонством. Чому? Тому що від іспанського фахівця ми побачили експерименти, включаючи Томаса Парті на позиції правого захисника та Якуба Ківьора на позиції лівого захисника.

Так, Арсенал володів м'ячем, але через відсутність того ж таки Олександра Зінченка простежувався брак креативу в центрі поля. Та й емоційно було видно, що Ноттінгему ця перемога була набагато потрібніша, ніж "канонірам"... Так воно і сталося: "лісники" завдяки єдиному голу Тайво Авонії офіційно зберегли прописку в Прем'єр-лізі, а Арсенал, у свою чергу, "подякував" Ноттінгему за те, що свого часу ті надали йому свою червоно-білу форму для виступів в англійському футболі. Ось таке історичне відсилання до вашої уваги.

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:0

Гол: Авонії, 19

Ноттінгем Форест: Навас (Геннессі 90+9) – Воррелл, Феліпе (Болі 79), Ніакате – Ор’є, Мангала, Єйтс, Лоді – Гіббс-Вайт, Данілу (Куяте 72) – Авонії (Джонсон 79)

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Ківьор (Тірні 63), Габріел, Джака (Нкетіа 63) – Едегор, Жоржиньо, Партей – Сака, Жезус, Троссар (Вієйра 70)

Через Арсенал підопічним Френка Лемпарда (поки що) довелося влаштувати чемпіонський коридор для гравців Манчестер Сіті напередодні їхнього очного протистояння. Оскільки через поразку "канонірів" команда Хосепа Гвардіоли вже офіційно втретє поспіль стала чемпіоном, тренерський штаб "містян" вирішив випустити на матч проти Челсі свій резервний склад.

Незважаючи на задіяння ротації, загалом Ман Сіті контролював ситуацію на полі та робив усе для того, щоб після фінального свистка відсвяткувати не лише чемпіонство, а й перемогу у матчі з Челсі.

Єдиного голу Хуліана Альвареса виявилося достатньо Манчестер Сіті для того, щоб набрати вже непотрібні три очки у цьому матчі. Після фінального свистка на поле вибігли вболівальники "містян", які хотіли відзначити третє поспіль чемпіонство своєї команди, але завдання для Сіті на сезон поки що невиконане — попереду ще фінал Кубка Англії з Манчестер Юнайтед та фінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

Манчестер Сіті — Челсі 1:0

Голи: Альварес, 12



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Льюїс, Лапорт (де Брюйне, 77), Аканджі (Стоунз, 57) — Філліпс, Гомес (Родрі, 78) — Марез (Голанд, 74), Палмер, Фоден — Альварес.



Челсі: Кепа — Аспілікуета, В. Фофана, Сілва, Голл (Чуквуемека, 81) — Лофтус-Чік (Кулібалі, 81), Енцо, Чалоба — Стерлінг (Мадуеке, 69), Гаверц (Пулішич, 85), Галлагер (Мудрик, 69).



Попередження: Гаверц, Галлагер

Манчестер Юнайтед практично зняв усі питання щодо топ-4. Підопічні Еріка тен Гага повели у рахунку вже на 9-й хвилині зустрічі, а героєм епізоду став бразильський півзахисник Каземіро. Незважаючи на наявні моменти як у Борнмута, так і в манкуніанців, більше у цьому протистоянні команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Манчестер Юнайтед. Варто відзначити непоганий матч у виконанні Іллі Забарного, тоді як "червоні дияволи", враховуючи нічию Астон Вілли та Ліверпуля, тепер перебувають за крок від фінішу в зоні Ліги чемпіонів.

Борнмут — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземіро, 9

Евертон продовжує боротися за виживання. "Вовки" лідирували в рахунку більшу частину матчу завдяки голу Хвана, однак у компенсований час Міна приніс до активу "ірисок" один набраний пункт. Майбутнє Евертона в англійській Прем'єр-лізі визначиться в останньому турі – все залежить від них.

Вулвергемптон – Евертон 1:1

Голи: Хван 34 – Міна 90+9

Нічия в лондонському дербі. Фулгем та Крістал Пелес двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого не змогли. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Фулгем – Крістал Пелес 2:2

Голи: Мітрович 45+5 (пен.), 61 – Едуар 34, Ворд 83

Вест Гем здобув впевнену перемогу над Лідсом, наблизивши його до вильоту в Чемпіоншип. Незважаючи на те, що гості повели у рахунку завдяки зусиллям Родріго, надалі їм не вдалося отримати позитивного результату. Голи Райса, Боуена та Лансіні принесли фіналісту поточного розіграшу Ліги конференцій три очки в актив, а ось Лідс нехай і зберігає шанси залишитися в еліті, але мало що вже залежить саме від нього.

Вест Гем – Лідс 3:1

Голи: Райс 32, Боуен 72, Лансіні 90+4 – Родріго 17

Брайтон із Роберто Де Дзербі вперше в історії виступлять у єврокубках​. Дублем відзначився Еван Фергюсон, а крапку у протистоянні поставив Паскаль Гросс. Єдиним голом за "святих" відзначився Мохамед Ельюнуссі. Завдяки цій перемозі Брайтон на чолі з Роберто Де Дзербі фактично гарантував собі шосте місце у турнірній таблиці та виступить у наступному сезоні у Лізі Європи, оскільки "чайки" мають вражаючу перевагу над Астон Віллою у різниці забитих та пропущених.

Брайтон - Саутгемптон 3:1

Голи: Фергюсон, 29, 40, Гросс, 69 — Ельюнуссі, 58

Ньюкасл гарантував собі участь у Лізі чемпіонів. Нічиєї з Лестером виявилося достатньо "сорокам" для того, щоб забезпечити собі місце в топ-4. Головна мотивація для Ньюкасла на останній тур – це фінішувати на третьому місці. Що стосується Лестера, то "лисицям" залишається сподіватися на осічку Евертона у заключному матчі та здобути перемогу у своєму поєдинку, щоб залишитися АПЛ.

Ньюкасл — Лестер 0:0

Кращий тренер: Стів КУПЕР (НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ)

Джек Гріліш святкує чемпіонство:

Сезон АПЛ у всій красі:

У Манчестер Сіті більше порушень ФФП, ніж уболівальників:

Plenty of fans are still here celebrating pic.twitter.com/5iVbHwkfzV