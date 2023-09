У 4-му турі англійської Прем'єр-ліги в основному складі своєї команди з'явиться щонайменше один українець.

Центральний захисник Ілля Забарний відіграв за Борнмут по 90 хвилин у попередніх трьох турах і знову з'являється в основі.

Атакуючий півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк ще не дебютував в АПЛ, але матиме шанс зробити це у матчі проти Борнмута Забарного.

Your Bees to take on Bournemouth 🐝#BREBOU pic.twitter.com/vKLsnxYDZz