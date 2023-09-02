Англія

Ілля Забарний знову розпочинає матч в якості основного гравця Борнмута.

У 4-му турі англійської Прем'єр-ліги в основному складі своєї команди з'явиться щонайменше один українець.

Центральний захисник Ілля Забарний відіграв за Борнмут по 90 хвилин у попередніх трьох турах і знову з'являється в основі.

Ready for action 🟡🔵 pic.twitter.com/4zLzR8m3EM — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 2, 2023

Атакуючий півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк ще не дебютував в АПЛ, але матиме шанс зробити це у матчі проти Борнмута Забарного.

Your Bees to take on Bournemouth 🐝#BREBOU pic.twitter.com/vKLsnxYDZz — Brentford FC (@BrentfordFC) September 2, 2023

Лівий вінгер Михайло Мудрик повернувся до заявки Челсі і розпочне гру проти Ноттінгем Форест на лаві запасних.

Вищезгадані матчі розпочнуться вже о 17:00.

Раніше Віталій Миколенко у запасі розпочав матч Евертона против Шеффілд Юнайтед, а матч Арсенала Зінченка проти Манчестер Юнайтед стартує завтра, 3 вересня, о 18:30.