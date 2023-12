Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги напередодні Різдва та новорічних свят.

На радість футбольним уболівальникам 18-ий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Поєдинок між Вест Гемом та Манчестер Юнайтед із самого початку не обіцяв нам феєрії та футбольного шоу на Лондон Стедіум. "Молотобійці" хоч цього сезону роблять більше ставку на атаку, аніж це було у минулі роки роботи Девіда Моєса, але початкові завдання лондонців не змінилися — на першому місці організовані дії в обороні.

Що відбувається в нинішній кампанії з Манчестером Юнайтедом відомо, напевно, всім. "Оптимістичні" пресконференції головного тренера Еріка тен Гага вже стали справжнім мемом, вийти з ями систематичних кадрових втрат не вдається, знайти гру в атаці і забивати голи — не вдається ще більше. І за підсумками матчу із Вест Гемом все залишилося на своїх місцях (неочікувано, правда?).

Команді Моєса вдавалося організовано оборонятися, хоча не можна сказати, що атакуюча лінія МЮ створювала серйозну небезпеку для воріт господарів. Якщо спроби і були, їх прийнято називати напівмоментами — не більше. Але, судячи зі слів тен Гага після поєдинку, його повністю влаштували перші 72 хвилини у виконанні Манчестер Юнайтед — після цього манкуніанці вже пропустили два голи у виконанні Мохаммеда Кудуса та Джаррода Боуена, які реалізували фірмові контрвипади та принесли Вест Гему заслужену перемогу.

Який висновок можна зробити з чергової "дивної" реакції керманича МЮ? По-перше, він не бачить шляхів, як можна зіграти краще із нинішніми травмами та у цій ситуації. По-друге, підсумковий результат його абсолютно не здивував. І тепер тен Гаг сподівається на якнайшвидше повернення умовних Каземіро, Лісандро і т. д., обіцяючи нам, що все кардинально зміниться. Але чи дочекається він? Сер Джим Реткліфф учора офіційно викупив 25% акцій Манчестер Юнайтед, розпочавши очікуваний процес повного поглинання активу. Щонайменше, спостерігати за майбутнім "червоних дияволів" буде цікаво, адже тепер ніхто не може гарантувати, що це майбутнє вже найближчим часом буде світлим.

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Боуен, 72, Кудус, 78

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон — Альварес, Соучек — Кудус (Джонсон, 90+3), Ворд-Праус, Пакета — Боуен (Форнальс, 88)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Камбвала (Регілон, 84), Еванс, Шоу — Мактоміней, Мейну — Антоні (Пеллістрі, 76), Фернандеш, Гарначо (Еріксен, 84) — Гойлунд (Рашфорд, 57)

Попередження: Кудус, Пакета — Еванс, Фернандеш, Шоу

Щиро кажучи, ще з перших хвилин після стартового свистка високі очікування побачити позамежний рівень футболу у виконанні двох лідерів чемпіонату помітно зменшилися... Неозброєним оком було видно, в якому поганому стані знаходилося "залите" поле Енфілда, що спричиняло падіння гравців на рівному місці і помітно урізало можливості побудови комбінаційних атак через короткий пас.

Але є й друга сторона медалі: точно не можна сказати, що ця "ковзанка" вплинула на загальне сприйняття матчу настільки сильно, наскільки це могло бути. Так, тому ж тренерському штабу Мікеля Артети довелося відмовитися від початкового плану і набагато частіше грати через довгий пас. Особливо в першому таймі Олександр Зінченко практично не підключався до атак, не робив традиційних зміщень у півзахист і виконував роль типового фулбека, що у нього виходить, ні для кого не секрет, доволі посередньо. Тільки після перерви український універсал повернувся до більш звичних обов'язків, проте, знову ж таки, надзвичайно мокрий газон суттєво урізав атакуючий потенціал Арсеналу. Але "каноніри" мають і другий козир у рукаві — це вельми результативна гра на стандартах, за рахунок чого Габріел досить швидко відкрив рахунок у матчі.

А що ж має Ліверпуль? Ліверпуль має Мохамеда Салаха, на якому зав'язані 90% ключових атак "червоних". Саме єгиптянин, проти якого грав один Зінченко, зрівняв рахунок ще до перерви. Чому Артета настільки сильно був упевнений в оборонних здібностях українця і залишив його без допомоги проти головної зірки Ліверпуля на фланзі, який ще й постійно перевантажує своїми зміщеннями Трент Александер-Арнольд? Це велике питання, але факт залишається фактом – Салах без проблем впорався із Зінченком у першому таймі, а ось після перерви, багато в чому завдяки Райсу, ситуація помітно змінилася.

Найбільш дискусійним моментом матчу став непризначений пенальті за руку Мартіна Едегора у своїй штрафній площі у першому таймі — норвезького капітана фанати навіть у жартівливій формі вже встигли записати до баскетболістів.

Напевно, ви бачили аргументацію суддівського корпусу АПЛ щодо свого рішення на користь Арсеналу, але ми спробуємо пояснити простими словами: пенальті не призначили, тому що Едегор підсковзнувся і по-іншому не міг зберегти баланс, окрім як опинитися на трьох точках опори. Так, дійсно вийшло, що рука опинилася на той момент прямо на м'ячі. Так, це виглядає як очевидний пенальті. Але є ще один момент: хтось справді думає, що Едегор такий ідіот спеціально грав рукою у своєму штрафному, а не рефлекторно ставив руку на газон, щоб утриматися на ногах? Друге виглядає правдоподібніше, якщо ще й враховувати слизький газон.

Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що навіть у таких умовах Ліверпуль та Арсенал подарували нам цікаве та інтригуюче протистояння, підтвердивши статус явних претендентів на чемпіонство. Матч міг завершитись на користь будь-якої з команд, хоча ви, звичайно, згадаєте невдалу контратаку мерсісайдців 5 у 2 і можете сказати, що "канонірам" пощастило. У тому моменті – безперечно! Але потім ми дивимося на статистику та бачимо, що між собою зіграли дві абсолютно рівні команди на даний момент. Не знаємо, що буде в майбутньому з травмами тощо, але поки все виглядає дуже інтригуюче в чемпіонських перегонах.

Ліверпуль — Арсенал 1:1

Голи: Салах, 29 — Габріел, 6



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Ендо, Джонс (Гравенберх, 68) — Салах, Гакпо (Нуньєс, 67), Діас (Елліотт, 68).



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 68).



Попередження: Ендо, Салах — Сака, Гаверц, Райс, Нкетіа, Вайт

Не завжди приємно переходити від хорошого до поганого, але нічого не вдієш — лондонський Челсі сьогодні такий, який він є: з величезною кількістю індивідуальних помилок, систематичними "привозами" на рівному місці в обороні, поганим рівнем реалізації, але при цьому з величезним потенціалом, який Маурісіо Почеттіно мусить реалізувати.

З іншого боку, у нас Вулвергемптон, який більшу частину матчу проводив у оборонній фазі, позбавляючи "синіх" найменшого вільного простору. Такий підхід Гарі О'Ніла не був сюрпризом, адже саме так його "вовки" створювали проблеми Арсеналу, а також обігравали Манчестер Сіті та Тоттенгем. Але якщо умовні "каноніри" та "містяни" вміють розкривати такий щільний захист, адже роблять вони це систематично, то Челсі ще не готовий, не може і не зіграний на такому високому рівні.

Гравці Челсі дуже довго ухвалюють рішення, а коли намагаються зробити все швидше — помиляються і "привозять". Це все, що потрібно було Вулвергемптону для досягнення перемоги в цьому протистоянні — помилки суперника та власні контратаки. Ну, ще й Рахім Стерлінг був "12 гравцем" господарів поля — і 99% момент з виходом 3 проти 1 воротаря бездарно спаплюжив, і "пірнав" у чужій штрафній як якийсь новатор, а не справжній майстер своєї справи.

Помилялися у Челсі всі, починаючи від Гюсто з Дісасі і закінчуючи Бадьяшілем з Ніко Джексоном, але були й позитивні ноти. Гра "синіх" в атаці помітно пожвавилася з виходом на заміну Михайла Мудрика та Крістофера Нкунку — француз навіть забив гол у своїй першій появі в АПЛ. Але поряд із стабільно зразковим виступом Конора Галлагера — це лише мала частина того, за що можна похвалити Челсі. Безідейність в атаках — причина відсутності зіграності та хімії між гравцями (а де їх взяти, якщо постійно хтось травмується), що виливається у довгі ухвалення рішень. Втім, це можна виправити — потрібен лише час. А поки що Вулвергемптон закономірно забирає до свого активу чергові три очки проти представника так званої "великої шістки".

Вулвергемптон — Челсі 2:1

Голи: Леміна, 51, Доерті, 90+3 — Нкунку, 90+6

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон (С. Буено, 70), Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомеш, Аїт-Нурі (Х. Буено, 86) — Хван, Кунья (Доерті, 86), Сарабія (Дойл, 75)

Челсі: Петрович — Гюсто (Бадьяшиль, 80), Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл (Маатсен, 80) — Угочукву (Нкунку, 59), Палмер, Галлагер — Стерлінг, Ніко Джексон (Мадуеке, 80), Броя (Мудрик, 59)

Попередження: Леміна, Кунья, Х. Буено — Галлагер, Палмер, Гюсто, Джексон, Стерлінг

Нічия Крістал Пелес та Брайтона. Чи можна це вважати черговою втратою очок для команди Роберто Де Дзербі? Якщо дивитися на статистику, то так, проте перевага "чайок" за кількістю створених моментів не була вже такою і значною. З іншого боку, Крістал Пелес продовжив свою серію без перемог в АПЛ до семи матчів поспіль (три нічиї). На тлі цього озвучена мета "орлів" фінішувати в першій десятці вже зараз виглядає аж надто амбітною. Наважимося зробити прогноз, що незабаром лондонці можуть цілком реально попрощатися з Роєм Годжсоном. І зробити це вже остаточно.

Крістал Пелес – Брайтон 1:1

Голи: Айю, 45+1 — Велбек, 82.

Шеффілд Юнайтед зупинив дивовижну домашню переможну серію Астон Вілли. Все у нашому житті рано чи пізно закінчується, причому у такі моменти, коли цього найменше очікуєш. Так сталося і з командою Унаї Емері, яка мала переможну серію на Вілла Парк в АПЛ у 15 поєдинків поспіль, а перервав цю вражаючу серію один із головних аутсайдерів сезону. Більше того, Астон Вілла цілком реально могла поступитися Шеффілд Юнайтед, але гол Дзаньоло у заключні хвилини протистояння врятував "левів" від сенсаційної поразки, проте не врятував від не менш сенсаційної нічиєї.

Астон Вілла — Шеффілд Юнайтед 1:1

Голи: Арчер, 87 — Дзаньоло, 90+7

Лутон Таун таки зміг! Для свого капітана Лок'єра! Англійський футбол напередодні шокувала новина про те, що захисник Лутона Том Лок'єра під час матчу з Борнмутом пережив зупинку серця — другий такий випадок за короткий проміжок часу. Але що вразило щодо "капелюшників" — це їх останні виступи, в яких вони змогли стати проблемою і для Арсеналу, і для Манчестер Сіті.

Тоді набрати очки проти грандів не вдалося, але перед Різдвом підопічні Роба Едвардса порадували як своїх вболівальників, так і, звичайно, свого капітана. Знекровлений Ньюкасл, який остаточно "закінчився" фізично на тлі насиченого календаря та кадрових втрат, поступився скромному Лутону з рахунком 0:1. Автором єдиного голу став Андрос Таунсенд, але основна увага, звісно, була приділена підтримці Лок'єра з усіх боків.

Гравці Лутона виконали прохання на банері своїх фанатів із написом "Давайте зробимо це для Лок'єра". Зробили!

Лутон Таун — Ньюкасл 1:0

Гол: Таунсенд, 25

Суддівське свавілля проти Ноттінгем Форест! Як це взагалі можна пояснити? Звичайно, значний акцент за підсумками матчу було зміщено на оформлений хет-трик у виконанні Домініка Соланке, проте феєричний виступ форварда Борнмута був затьмарений неприпустимою роботою бригади арбітрів на чолі з Робертом Джонсом.



Хто не бачив – просто дивіться відео, а потім спробуйте знайти хоч якесь пояснення, чому видалили Віллі Болі. Спойлер: у нас цього не вийшло.

Ноттінгем Форест — Борнмут 2:3

Голи: Еланга, 46, Вуд, 74 — Соланке, 50, 57, 90+3

Вилучення: Болі, 23 (друга жовта картка)

Непроста перемога Тоттенгема над Евертоном. Яке зараз місце не займала б команда Шона Дайча через зняті десять очок, "іриски" вже неодноразово встигли довести, що з ними необхідно рахуватися всім. Загалом Евертон виглядав "гострішим" в атаці, ніж "шпори", яким вдалося забезпечити собі перевагу у два м'ячі ще у стартовому відрізку матчу. Один м'яч відіграти мерсісайдцям вдалося завдяки зусиллям Андре Гомеша, який з'явився на полі за першу команду Евертона вперше за останні півтора роки! Могли "іриски" й здобувати результат, проте вдача у особі того ж Вікаріо була на боці Тоттенгема.

Але хороша новина для Евертона все-таки є – Віталій Миколенко повернувся після нещодавнього пошкодження та знову провів як мінімум непоганий матч.

Тоттенгем — Евертон 2:1

Голи: Рішарлісон, 9, Сон, 18 — Гомеш, 82

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Даєр, 46), Девіс, Емерсон — Сарр (Ло Чельсо, 73), Скіпп — Джонсон, Кулушевські, Сон — Рішарлісон (Гейб’єрг, 63).



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гує (Гомеш, 24), Онана (Бету, 79) — Гаррісон (Данжума, 66), Гарнер, Макніл — Калверт-Льюїн.



Попередження: Кулушевські — Гує, Онана, Гомеш, Паттерсон

Бернлі вистояв та обіграв Фулгем. Що ж, тепер можна остаточно констатувати факт, що "бордові" переходять до прагматичного стилю гри зі ставкою на організовану оборону. Добиватися результатів з ефектним комбінаційним футболом, який ми спостерігали від команди Венсана Компані у Чемпіоншипі, в АПЛ уже банально не вистачає класу та досвіду. Бернлі часів керівництва Шона Дайча, схоже, вимушено повертається. Але в нинішній ситуації — це єдине правильне рішення.

Фулгем — Бернлі 0:2

Голи: Одобер, 47, Берге, 66

