У рамках 31 туру АПЛ Борнмут прийматиме Крістал Пелес на Віталіті Стедіум. Стартові склади обох команд вже відомі.

Місце в основі "вишень" вкотре отримав український центральний захисник Ілля Забарний.

Для нього цей поєдинок буде 35-м за Борнмут у всіх турнірах поточного сезону. На рахунку 21-річного гравця один гол.

Нагадаємо, матч Борнмут — Крістал Пелес розпочнеться о 21:45 за київським часом.