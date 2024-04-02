Англія

Ще один українець опинився у старті своєї команди на матч 31 туру чемпіонату Англії.

У рамках 31 туру АПЛ Борнмут прийматиме Крістал Пелес на Віталіті Стедіум. Стартові склади обох команд вже відомі.

Місце в основі "вишень" вкотре отримав український центральний захисник Ілля Забарний.

Five changes from Saturday. Let's go lads 🔥 pic.twitter.com/cQvGnne9Sj — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 2, 2024

Для нього цей поєдинок буде 35-м за Борнмут у всіх турнірах поточного сезону. На рахунку 21-річного гравця один гол.

Нагадаємо, матч Борнмут — Крістал Пелес розпочнеться о 21:45 за київським часом.