Ще один українець опинився у старті своєї команди на матч 31 туру чемпіонату Англії.
Ілля Забарний, Getty Images
02 квітня 2024, 20:50
У рамках 31 туру АПЛ Борнмут прийматиме Крістал Пелес на Віталіті Стедіум. Стартові склади обох команд вже відомі.
Місце в основі "вишень" вкотре отримав український центральний захисник Ілля Забарний.
Для нього цей поєдинок буде 35-м за Борнмут у всіх турнірах поточного сезону. На рахунку 21-річного гравця один гол.
Нагадаємо, матч Борнмут — Крістал Пелес розпочнеться о 21:45 за київським часом.