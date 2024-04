У рамках 31 туру АПЛ Борнмут прийматиме Крістал Пелес на Віталіті Стедіум. Стартові склади обох команд вже відомі.

Місце в основі "вишень" вкотре отримав український центральний захисник Ілля Забарний.

Five changes from Saturday. Let's go lads 🔥 pic.twitter.com/cQvGnne9Sj