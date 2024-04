У рамках 31 туру АПЛ Брентфорд прийматиме Брайтон на Брентфорд Ком'юніті Стедіум. Стартові склади обох команд вже відомі.

Місце в основі "бджіл" вдруге поспіль отримав український атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк.

🐝 Your Bees to take on Brighton#BREBHA | #BrentfordFC pic.twitter.com/0JJXHWrxST