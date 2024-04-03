Друга поспіль для українця поява у старті Брентфорда.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
03 квітня 2024, 20:47
У рамках 31 туру АПЛ Брентфорд прийматиме Брайтон на Брентфорд Ком'юніті Стедіум. Стартові склади обох команд вже відомі.
Місце в основі "бджіл" вдруге поспіль отримав український атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк.
Для нього цей поєдинок буде 23-м за Брентфорд у всіх турнірах поточного сезону. На рахунку 20-річного гравця поки що немає результативних дій.
Нагадаємо, матч Брентфорд — Брайтон розпочнеться о 21:45 за київським часом.