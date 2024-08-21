Англія

Англійський захисник продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

Центральний захисник та вихованець Ноттінгем Форест Джо Ворролл залишить рідний клуб цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний англієць продовжить кар'єру в Чемпіоншипі та приєднається до Бернлі на правах повноцінного трансферу.

Другу половину минулого сезону Ворролл провів у турецькому Бешикташі.

Всього в кампанії-2023/24 англійський центрбек зіграв 18 матчів, в яких забив один гол та заробив одне вилучення.