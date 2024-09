Новий сезон англійської Прем'єр-ліги повернувся після міжнародної паузи, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд вже четвертого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Здавалося б, банальна та заїжджена футбольна мудрість, але все ж таки це мудрість, яка часто знаходить своє підтвердження на практиці. Ліверпуль очікувано домінував у матчі проти Ноттінгем Форест, переграв суперника за всіма статистичними показниками. За всіма, крім голів...

Можна сміливо казати, що десь підопічним Арне Слота не щастило – і це буде правдою. Можна так само сміливо заявляти про те, що "лісникам" дуже пощастило — це так само буде правдою. Проте з іншого боку, а як так може постійно везти аутсайдеру, у чотирьох турах поспіль, що зараз Ноттінгем Форест, якому прогнозували чи не виліт, зі своїми 8 набраними очками йде аж на сьомому рядку у турнірній таблиці АПЛ?

Відповідь проста: тільки за рахунок прагматизму Нуну Ешпіріту Санту "лісники" у нинішній ситуації і можуть розраховувати на набір таких потрібних очок, які навесні ще зарахуються їм у боротьбі за виживання. Той самий прагматизм португальського фахівця ми спостерігали у Вулвергемптоні, який можна зарахувати до успішних проєктів Нуну. Так само успішно португалець починав і в Тоттенгемі, але ми пам'ятаємо, чим це закінчилося — там історія вже не така успішна. Як у підсумку складеться доля Ноттінгем Форест — покаже час, але поки що з погляду результатів питань немає жодних.

Ліверпуль — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Гадсон-Одої, 72

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Джонс, 75), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 75) — Гравенберх, Мак Аллістер (Бредлі, 61) — Салах, Собослаї, Діас (Нуньєс, 61) — Жота (Гакпо, 61)

Ноттінгем Форест: Селс — Морено (Вільямс, 80), Міленкович, Мурільйо, Айна — Домінгес (Гадсон-Одої, 53), Андерсон (Еланга, 61) — Ворд-Праус, Гіббс-Вайт, Єйтс — Вуд (Сілва, 81)

Попередження: Робертсон, Гравенберх, Собослаї — Морено, Єйтс, Селс

Гравці Борнмута можуть бути задоволені своїм виступом за підсумками цієї зустрічі, але абсолютно не можуть бути задоволені підсумковим результатом. Хоча по самій грі говорити важко, коли вся увага глядачів була прикута до того, скільки ж жовтих карток покаже головний арбітр Ентоні Тейлора на момент свого фінального свистка.

Що ж, рекорд англійської Прем'єр-ліги офіційно поставлено: на дві команди Тейлор "розщедрився" аж на 14 жовтих карток, що тепер є найбільшим показником в історії турніру. Також зазначимо, що жовті картки дісталися й Андоні Іраолі та Енцо Маресці, керманичам обох колективів. Як писали наші читачі в коментарях, не отримав "гірчичник" лише м'яч, хоча, з точки зору специфіки суддівства Тейлора в цій зустрічі, свою жовту "круглий" тоді також точно заслуговував...

Щодо результату, який залишився за лондонським колективом, то можливим він став завдяки новачкові Джейдону Санчо, який асистував у моменті з єдиним голом Крістофера Нкунку. Погані новини для Михайла Мудрика, адже тільки з появою Санчо у Челсі з'явилися хоч якась гострота в атакуючій фазі, а український вінгер на полі так і не з'явився. І цей незначний прибуток від англійського вінгера став визначальним на тлі безрезультативної переваги у володінні м'ячем.

Борнмут — Челсі 0:1

Гол: Нкунку, 86

На 38-й хвилині Еванілсон (Борнмут) не забив пенальті (воротар).



Борнмут: Траверс — Сміт (Араухо, 75), Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті (Скотт, 68), Кук — Семеньйо, Таверньєр (Унал, 83), Клюйверт (Біллінг, 74) — Еванілсон (Сіністерра, 68).



Челсі: Санчес — Дісасі (Адарабіойо, 72), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Ренату — Мадуеке (Феліш, 61), Палмер, Нету (Санчо, 46) — Джексон (Нкунку, 79).



Попередження: Крісті, Кук, Сміт, Клюйверт, Сенесі, Семеньйо — Фофана, Кукурелья, Санчес, Джексон, Колвілл, Санчо, Вейга, Феліш

Арсенал підходив до принципового протистояння з Тоттенгемом із відчутними кадровими втратами: Мартін Едегор, Деклан Райс, Ріккардо Калафіорі, Мікель Меріно, Такехіро Томіясу, так ще й наш Олександр Зінченко знову отримав травму литкового м'яза, про що стало відомо вже безпосередньо перед стартом...

Такі умови мали вкотре мали перевірити Мікеля Артету на його тактичну гнучкість — що не просто так керівництво та власники "канонірів" зробили на нього ставку і напередодні продовжили з ним контракт. Підсумок: Мікель знову не підвів, нехай Арсеналу і довелося через відсутність Райса та Едегора очікувано відмовитися від володіння м'ячем на користь прагматизму.

Цікаво, що Тоттенгем став жертвою всіма відомого "плану Б" своїх заклятих суперників, яким Арсенал успішно користувався ще минулого сезону, ставши найкращою командою щодо кількості голів з кутових. Саме гол Габріела з такого кутового і приніс "канонірам" важливу перемогу в актив, хоча варто відзначити те, наскільки організованою була лінія оборони Арсеналу, наскільки знову крутим і впевненим у воротах був Давід Рая. Такі перемоги прийнято називати "чемпіонськими", із чим важко не погодитися.

Тоттенгем — Арсенал 0:1

Гол: Габріел, 65

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Меддісон (Вернер, 79), Бентанкур (Одобер, 68) — Джонсон (Матар Сарр, 68), Сон, Кулусевські — Соланке

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Жоржиньо, Парті, Троссар (Стерлінг, 81) — Сака (Нванері, 86), Гаверц, Мартінеллі (Жезус, 80)

Попередження: Удоджі, Бентанкур, Вікаріо, ван де Вен, Кулусевські — Саліба, Тімбер, Жоржиньо

⚽️ Манчестер Юнайтед розгромив Саутгемптон. Проте, слід зазначити, що все могло піти за кардинально іншим сценарієм, якби не Андре Онана та його сейв удару Кемерона Арчера на 33-ій хвилині з одинадцятиметрової позначки. Після того, як "святі" не реалізували свої моменти у перші півгодини матчу, "червоні дияволи" перехватили ініціативу та здобули впевнену перемогу.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: де Лігт, 36, Рашфорд, 41, Гарначо, 90+6

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Стівенс — Діблінг (Лаллана, 63), Фернандеш (Гарвуд-Белліс, 81), Даунс, Угочукву (Корне, 64), Вокер-Пітерс — Бреретон (Фрейзер, 64), Арчер (Стюарт, 62)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Магвайр, 74), де Лігт (Каземіро, 87), Мартінес (Еванс, 77), Далот — Еріксен (Угарте, 73), Мейну — Діалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 73) — Зіркзе

Попередження: Корне - Мейну, Еріксен, Магвайр, Фернандеш

Вилучення: Стівенс, 79 (Саутгемпон)

⚽️ Іпсвіч Таун відібрав очки у Брайтона. Напередодні керманич "чайок" Фабіан Гюрцелер став наймолодшим фахівцем в історії, якому вдалося виграти нагороду найкращого тренера місяця в АПЛ, а вже на цих вихідних один із аутсайдерів англійської першості відібрав у Брайтона очки. Англійська Прем'єр-ліга — все, що можна сказати.

Брайтон — Іпсвіч 0:0

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд (Кадіоглу, 68) — Аярі, Балеба — Мінте (Адінгра, 68), Рюттер (Енсісо, 67), Мітома — Велбек (Фергюсон, 85)

Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Луонго, 85), Філліпс — Бернс (Гірст, 59), Гатчінсон (Чаплін, 85), Шмодікс (Кларк, 59) — Делап (Огбене, 59)

Попередження: Мінте, Гіншелвуд, Велтман — Морсі, Філліпс, Гатчінсон

⚽️ Крістал Пелес врятувався від поразки Лестеру. Серед вболівальників "орлів" існує думка, що команді Олівера Гласнера дуже не вистачає забивного форварда, проте коли Жан-Філіп Матета у формі та найкращих фізичних кондиціях, то які можуть бути питання? Саме французький форвард зі своїм дублем став справжнім героєм матчу для КП, тоді як свій другий та рятівний гол він забив з пенальті вже у компенсований до другого тайму час.

Крістал Пелес — Лестер 2:2

Голи: Матета, 47, 90+2 (пен) - Варді, 21, Мавідіді, 46

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Камада, 64), Геї, Лакруа — Муньйос (Сарр, 81), Вортон, Дукуре (Г'юз, 46), Мітчелл (Шлупп, 90) — Нкетіа, Езе — Матета

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Вінкс, Скіпп — Мавідіді (Фатаву, 72), Ндіді (Чаудрі, 76), Аю (Коуді, 83) — Варді

Попередження: Ндіді, Аю

⚽️ Домінування Ерлінга Голанда у бомбардирських перегонах триває. Позаду тільки четвертий тур, а на рахунку "норвезького вікінга" вже аж дев'ять голів, тоді як в його найближчих переслідувачів усього по три! Незважаючи на те, що "бджоли" забили дуже швидкий гол завдяки діям Йоана Вісса, ще у першому таймі зірковий Голанд оформив дубль, який і приніс чинним чемпіонам рядову перемогу.

Манчестер Сіті - Брентфорд 2:1

Голи: Голанд, 20, 32 - Вісса, 1

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Стоунз (Діаш, 84), Льюїс (Гвардіол, 46) — Гюндоган, Ковачич (Родрі, 46) — Савіньйо (Нунеш, 90), Де Брюйне, Гріліш (Сілва, 84) — Голанд

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Ван ден Берг, Піннок, Янельт (Карвалью, 72), Льюїс-Поттер — Аєр (Роерслев, 72), Нергор, Дамсгор (Ярмолюк, 84) — Мбемо, Вісса (Шейд, 45)

Попередження: Ковачич, Савіньйо, Стоунз — Коллінз

⚽️ Нічия у лондонському дербі між Фулгемом та Вест Гемом. У цьому протистоянні все йшло до мінімальної перемоги "дачників", проте на п'ятій компенсованій хвилині Данні Інгз дав привід згадати про себе, зрівнявши рахунок і врятувавши для "молотобійців" один пункт до активу.

Фулгем — Вест Гем 1:1

Голи: Хіменес, 24 - Інгз, 90+5

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 86), Лукич (Берге, 66) — Траоре, Сміт-Роу (Керні, 73), Івобі (Нельсон, 66) — Хіменес (Муніз, 73)

Вест Гем: Ареола — -, Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Цоуфал, 57) — Родрігес, Альварес (Інгз, 83) — Боуен, Соучек (Пакета, 47), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 47)

Попередження: Лукич, Нельсон — Родрігес, Альварес

⚽️ Астон Вілла вирвала перемогу у Евертона, поступаючись із рахунком 0:2. Черговий "добрий вечір" від команди Шона Дайча із втраченою перевагою в рахунку, та ще й травма Віталія Миколенка вже у першому таймі. Про причини таких "зворотних камбеків" у виконанні Евертона ми говорили ще за підсумками минулого туру з Борнмутом (2:3) — це нестача фізичних кондицій команди на всю дистанцію через вельми скромну лаву для запасних. А ось щодо Астон Вілли, то їй перемогу знову приніс головний джокер Унаї Емері в особі Джона Дурана. Якийсь магічний хлопець, по-іншому не скажеш!

Астон Вілла - Евертон 3:2

Голи: Воткінс, 36, 58, Дуран, 76 - Макніл, 16, Калверт-Льюїн, 27

Астон Вілла: Мартінес — Богард, Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 70) — Онана (Барклі, 46), Тілеманс — Макгінн (Філоджин, 90), Роджерс, Ремзі (Дуран, 70) — Воткінс (Буендія, 84)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко (Гарнер, 26) — Іроегбунам (Ліндстрем, 81), Гує (О'Браєн, 64) — Гаррісон (Мангаля, 64), Ндіає (Бету, 81), Макніл — Калверт-Льюїн

Попередження: Мартінес, Янг — Ндіає, Іроегбунам, О'Браєн.

Камбек Ньюкасла проти Вулвергемптона. Будь-який із результатів, окрім перемоги, можна було б сміливо розглядати для команди Едді Гау як невдачу, однак у заключний відрізок другого тайму "сорокам" вдалося перевернути ситуацію на табло на свою користь за рахунок голів Фабіана Шера та Гарві Барнса.

Вулвергемптон — Ньюкасл Юнайтед 1:2

Голи: Леміна, 36 - Шер, 75, Барнс, 80

Вулвергемптон: Джонстон — Семеду (Доерті, 77), Москера, Доусон, Аїт-Нурі — Бельгард, Андре (Дойл, 77), Леміна, Кунья — Гомес — Странд Ларсен

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто (Тріпп'єр, 64), Шер, Берн, Голл — Лонгстафф (Барнс, 46), Гімараес (Келлі, 87), Жоелінтон (Віллок, 46) — Мерфі, Ісак (Тоналі, 46), Гордон

Попередження: Аїт-Нурі — Жоелінтон, Берн, Мерфі.

Найкращий тренер: МІКЕЛЬ АРТЕТА (Арсенал)

*розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

