Вірджіл ван Дейк зберігає титул найбільш високооплачуваного захисника Європи після продовження контракту з Ліверпулем.
Ван Дейк, Ліверпуль
17 квітня 2025, 17:16
17 квітня Вірджіл ван Дейк підписав новий контракт із Ліверпулем, який тепер діятиме до 2027 року.
Англійські журналісти розкрили деталі угоди, згідно з якими капітан "червоних" продовжить заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень (530 тисяч доларів). Це дозволить йому залишитися найбільш високооплачуваним захисником у Європі.
Ця сума також стала основною для іншого ключового гравця Ліверпуля — Мохамеда Салаха, чий контракт також був продовжений на подібних умовах. Водночас зарплати інших гравців клубу не перевищують 200 тисяч фунтів на тиждень. Так, наприклад, Трент Александер-Арнольд отримує 180 тисяч фунтів.
Цього сезону ван Дейк провів 44 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.