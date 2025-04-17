Англія

Вірджіл ван Дейк зберігає титул найбільш високооплачуваного захисника Європи після продовження контракту з Ліверпулем.

17 квітня Вірджіл ван Дейк підписав новий контракт із Ліверпулем, який тепер діятиме до 2027 року.

Англійські журналісти розкрили деталі угоди, згідно з якими капітан "червоних" продовжить заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень (530 тисяч доларів). Це дозволить йому залишитися найбільш високооплачуваним захисником у Європі.

Ця сума також стала основною для іншого ключового гравця Ліверпуля — Мохамеда Салаха, чий контракт також був продовжений на подібних умовах. Водночас зарплати інших гравців клубу не перевищують 200 тисяч фунтів на тиждень. Так, наприклад, Трент Александер-Арнольд отримує 180 тисяч фунтів.

Цього сезону ван Дейк провів 44 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.