Лига Чемпионов. Новость

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з "монегасками".

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Монако (3:0).

"Дуже задоволений перемогою та сухим матчем з огляду на те, що нам довелося змінити кількох гравців. Гравців, які не так багато грали, але вони все одно виступили добре і поставили нас у хорошу позицію.

Сака продовжує нас дивувати, але це те, що він хоче робити. Це якість, якою він володіє, це амбіції, яких він досягає і готується до цього щодня. Тому я не здивований, але робити те, що він робить, дуже важко.

На нас лежить величезна відповідальність. Я не можу бити м'яч, але можу тренувати гравців, можу навчити їх, і іноді їм також доводиться робити крок назад. Це рішення, яке вони повинні прийняти.

Ми намагаємося надати правильну інформацію та правильні інструменти, щоб вони могли зрозуміти захист, розуміти воротаря та багато речей, над якими ми працюємо. І тільки після цього йде майстерність виконання. Це важко зробити у футболі, але вони мають великий талант, щоб це зробити", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – Монако.