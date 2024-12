Центральний півзахисник Інтер Маямі Дієго Гомес підписав контракт із Брайтоном, передає офіційний сайт клубу чемпіонату Англії.

За даними transfermarkt, за 21-річного парагвайця Брайтон віддав 13 млн євро. Про тривалість угоди між сторонами наразі не повідомляється.

Soon to be a Seagull! 🤩🇵🇾 pic.twitter.com/wfgSp7wcKv