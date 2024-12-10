Англія

Парагвайський півзахисник поповнить склад клубу АПЛ у січні 2025 року.

Центральний півзахисник Інтер Маямі Дієго Гомес підписав контракт із Брайтоном, передає офіційний сайт клубу чемпіонату Англії.

За даними transfermarkt, за 21-річного парагвайця Брайтон віддав 13 млн євро. Про тривалість угоди між сторонами наразі не повідомляється.

Soon to be a Seagull! 🤩🇵🇾 pic.twitter.com/wfgSp7wcKv — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 10, 2024

Інтер Маямі придбав Гомеса в Лібертада влітку 2023 року за 2.7 млн євро. Протягом минулої кампанії півзахисник взяв участь у 28 матчах клубу МЛС у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 7 асистами.

За підсумками регулярного сезону чемпіонату США й Канади Дієго визнали найкращим молодим (U-22) гравцем.