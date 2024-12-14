Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 14 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Фулгемом, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 14 ГРУДНЯ, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минулими вихідними Ліверпуль отримав незапланований відпочинок — мерсісайдське дербі з Евертоном було вимушено перенесено через несприятливі погодні умови, після чого посеред тижня команда Арне Слота провела дуже неоднозначний матч проти Жирони в Лізі чемпіонів. За словами нідерландського фахівця, хоч його команда і змогла здобути мінімальну перемогу над каталонцями, це був найгірший виступ "червоних" у нинішньому сезоні, і, можливо, в чомусь він справді має рацію.

Видно, що у фізичному плані Ліверпуль трохи підсів, що було очевидним результатом – не допомогло навіть перенесення матчу з Евертоном. Однак хоч і складається відчуття, що ось-ось "червоні" дадуть збій, з кожним разом вони продовжують перемагати на всіх фронтах, тільки збільшуючи свою безпрограшну серію. Лідерство у турнірній таблиці АПЛ, лідерство у таблиці Ліги чемпіонів – наочна демонстрація того, наскільки успішно Ліверпуль проводити цей відрізок сезону. Питання в тому, чи вдасться "червоним" продовжувати так само у тому ж дусі.

Щодо лондонського Фулгема, нинішньому календарю команди Марку Сілви точно не позаздриш — одні зустрічі з лідерами чемпіонату. Тижнем раніше "дачники" змогли відібрати очки у Арсеналу, хоч і були за крок від поразки. Сьогодні на них чекає виїзд на Енфілд, а також не за горами дербі Західного Лондона з Челсі. І це ми ще не говоримо про те, що напередодні лондонці грали із Брайтоном і Тоттенгемом.

Але незважаючи на такий насичений та важкий календар, колектив Марку Сілви проходить його дуже добре. З представниками Північного Лондона "дачники" звели матчі до нічийних результатів, а Брайтон вони взагалі змогли обіграти з рахунком 3:1. Але головне — це те, що Фулгем не просто прагматична команда, яка відсиджується весь поєдинок в обороні. "Дачникам" є що запропонувати сильним суперникам у атакуючій фазі, тож не чекаємо, що Ліверпулю буде сьогодні легко.