Бразильський захисник визначився з майбутнім після скандального розриву з Аль-Хілялем.

Ренан Лоді домовився про перехід до Атлетіку Мінейру та підпише контракт строком на п’ять років. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода вже повністю узгоджена, а сам футболіст дав згоду на трансфер. При цьому Рома не розпочинала жодних переговорів щодо Лоді, попри нещодавні повідомлення в ЗМІ — 27-річного гравця лише пропонували італійському клубу.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Лоді в односторонньому порядку розірвав контракт з Аль-Хілялем. Захисник публічно заявив, що після передсезонної підготовки був позбавлений можливості виступати в чемпіонаті Саудівської Аравії та міг розраховувати лише на матчі Ліги чемпіонів Азії, що й змусило його звернутися за юридичною допомогою.

Аль-Хіляль, зі свого боку, оголосив про намір вжити юридичних заходів, однак Лоді вирішив продовжити кар’єру на батьківщині, досягнувши домовленості з Атлетіку Мінейру.