Лондонський Челсі оголосив про підписання контракту з 18-річним бразильським вінгером Естевао, який перейшов із Палмейраса. Угода розрахована до літа 2033 року, повідомляє пресслужба англійського клубу.

Welcome to the World Champions, Estevao! ✨🇧🇷 pic.twitter.com/XzS6yjKEo3