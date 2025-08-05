Англія

18-річний бразильський вінгер приєднався до лондонського клубу після успішного сезону в Палмейрасі.

Лондонський Челсі оголосив про підписання контракту з 18-річним бразильським вінгером Естевао, який перейшов із Палмейраса. Угода розрахована до літа 2033 року, повідомляє пресслужба англійського клубу.

Welcome to the World Champions, Estevao! ✨🇧🇷 pic.twitter.com/XzS6yjKEo3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2025

Палмейрас отримав за трансфер гравця близько 34 мільйонів євро.

Естевао, відомий під прізвиськом "Мессіньо", прокоментував свій трансфер:

"Для мене велика честь представляти Челсі, один з найбільших клубів світу. Я дуже радий і сподіваюся допомогти команді якнайкраще. Це новий етап у моєму житті, і я з нетерпінням чекаю початку".

Минулого сезону за Палмейрас Естевао провів 37 матчів, забив 12 голів і зробив 5 результативних передач. Він також дебютував за національну збірну Бразилії, у складі якої зіграв уже п’ять матчів.

У вересні 2024 року Естевао взяв участь у Клубному чемпіонаті світу, де відзначився голом у ворота Челсі в чвертьфіналі. Після завершення турніру футболіст приєднався до тренувальної бази Челсі в Кобхемі, готуючись до сезону 2024/25.