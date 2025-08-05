18-річний бразильський вінгер приєднався до лондонського клубу після успішного сезону в Палмейрасі.
Естевао, пресслужба ФК Челсі
05 серпня 2025, 22:39
Лондонський Челсі оголосив про підписання контракту з 18-річним бразильським вінгером Естевао, який перейшов із Палмейраса. Угода розрахована до літа 2033 року, повідомляє пресслужба англійського клубу.
Палмейрас отримав за трансфер гравця близько 34 мільйонів євро.
Естевао, відомий під прізвиськом "Мессіньо", прокоментував свій трансфер:
"Для мене велика честь представляти Челсі, один з найбільших клубів світу. Я дуже радий і сподіваюся допомогти команді якнайкраще. Це новий етап у моєму житті, і я з нетерпінням чекаю початку".
Минулого сезону за Палмейрас Естевао провів 37 матчів, забив 12 голів і зробив 5 результативних передач. Він також дебютував за національну збірну Бразилії, у складі якої зіграв уже п’ять матчів.
У вересні 2024 року Естевао взяв участь у Клубному чемпіонаті світу, де відзначився голом у ворота Челсі в чвертьфіналі. Після завершення турніру футболіст приєднався до тренувальної бази Челсі в Кобхемі, готуючись до сезону 2024/25.