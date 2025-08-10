Англія

Брентфорд оцінив 28-річного нападника у 50 мільйонів фунтів, але вже відхилив одну пропозицію Ньюкасла.

Ліверпуль активно працює над підсиленням атаки і, схоже, готовий змінити вектор пошуку.

За інформацією Caught Offside, у шортлисті клубу з’явився 28-річний нападник Брентфорда Йоан Вісса. Він може стати альтернативою трансферу Александера Ісака з Ньюкасла, який "сороки" заблокували.

Брентфорд оцінив гравця збірної Демократичної Республіки Конго у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що сам Ньюкасл також робив пропозицію щодо Вісса, але "бджоли" відмовили.

Минулого сезону форвард провів 39 матчів у різних турнірах, забив 20 голів та зробив п'ять асистів. Його контракт із Брентфордом чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 32 мільйони євро.