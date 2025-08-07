Англія

Саудівський клуб прагне підписати форварда збірної ДР Конго, на якого також претендують клуби АПЛ.

Нападник Брентфорда Йоан Вісса може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Як повідомляє L'Équipe, Ан-Наср готовий задовольнити фінансові вимоги англійського клубу щодо трансферу 28-річного футболіста.

Угода перебуває на активній стадії обговорення, і саудівці налаштовані рішуче. Водночас за останні тижні інтерес до Вісси також проявляли Тоттенгем, Ньюкасл та Неом.

Йоан Вісса приєднався до Брентфорда влітку 2021 року з французького Лор’яна. У сезоні-2024/25 він провів 39 матчів, у яких забив 20 голів та зробив чотири асисти, ставши одним із ключових гравців у складі бджіл.