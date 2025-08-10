Англія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Англії, у якому зіграють Крістал Пелес та Ліверпуль.

Крістал Пелес та Ліверпуль на Вемблі розіграють Суперкубок Англії.

Олівер Гласнер вирішив використати з перших хвилин той самий перелік виконавців, що й фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті.

Арне Слот залучив до стартового складу Фрімпонга та Керкеза на фланги оборони, тоді як Вірц гратиме в центрі поля, а Екітіке очолить атаку.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета.

Запасні: Бенітес, Лерма, Клайн, Г'юз, Ессе, Едуар, Соса, Девенні, Кардінес.



Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Джонс, Вірц — Салах, Екітіке, Гакпо.

Запасні: Мамардашвілі, Ендо, Мак Аллістер, К'єза, Елліотт, Робертсон, Ньйоні, Доак, Нгумоха.



Гра Крістал Пелес — Ліверпуль почнеться о 17:00 за київським часом.