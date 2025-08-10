Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Крістал Пелес — Ліверпуль, Getty Images
10 серпня 2025, 11:21
У матчі за Суперкубок Англії-2025 Крістал Пелес протистоятиме Ліверпулю.
Крістал Пелес — Ліверпуль. Напередодні
Переможець турніру визначиться в неділю, 10 серпня, на Вемблі Стедіум у Лондоні. Початок — о 17:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.72, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 5.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.40.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 3.10, а гостями — в 1.41.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ліверпуля й тотал менше 4,5", представлений показником 2.18.
Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.86.
Слідкуйте за протистоянням Крістал Пелес — Ліверпуль на Football.ua.