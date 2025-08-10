Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У матчі за Суперкубок Англії-2025 Крістал Пелес протистоятиме Ліверпулю.

Крістал Пелес — Ліверпуль. Напередодні

Переможець турніру визначиться в неділю, 10 серпня, на Вемблі Стедіум у Лондоні. Початок — о 17:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.72, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 5.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 3.10, а гостями — в 1.41.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ліверпуля й тотал менше 4,5", представлений показником 2.18.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.86.

Слідкуйте за протистоянням Крістал Пелес — Ліверпуль