Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу за Суперкубок Англії, що відбувся 10 серпня 2025 року.

Лондонський Крістал Пелес та Ліверпуль напередодні розіграли Суперкубок Англії на Вемблі перед початком нового сезону АПЛ.

"Червоні" вийшли вперед уже на початку зустрічі за допомоги якісної взаємодії двох із чотирьох своїх коштовних новачків, Флоріана Вірца та Юго Екітіке, а згодом до них додав результативний удар і Джеремі Фрімпонг.

Проте на той момент рахунок був знову рівним, оскільки "склярі" отримали право на пенальті, а Матета його реалізував.

Розв’язка основного часу зустрічі ж настала після перерви, коли Пелес забив удруге зусиллями Сарра та перевів гру одразу до серії пенальті.

У футбольній лотереї переможцем виявилась команда Олівера Гласнера, хоча й вона зуміла реалізувати лише три удари з п’яти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль у рамках матчу за Суперкубок Англії-2025/26:

Крістал Пелес — Ліверпуль 2:2 (3:2 – пен.)

Голи: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 — Екітіке, 4, Фрімпонг, 21

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї (Девенні, 90+3) — Муньйос, Вортон (Лерма, 85), Камада (Г’юз, 43), Мітчелл (Соса, 79) — Сарр, Езе — Матета.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 84) — Собослаї, Джонс (Ендо, 71), Вірц (Елліотт, 84) — Салах, Екітіке (Мак Аллістер, 71), Гакпо.

Попередження: Конате, Вірц, Салах