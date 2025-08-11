Англія

Футболіст готовий до переходу в стан "шпор".

Тоттенгем розпочав переговори з Манчестер Сіті про підписання бразильського вінгера Савіньйо.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, обговорюється трансфер вартістю близько 50 мільйонів євро.

У Манчестер Сіті не мають наміру активно продавати 21-річного гравця, однак Савіньйо відкритий до переїзду в лондонський клуб. Головний тренер Пеп Гвардіола зазвичай не чинить перешкод, якщо футболіст хоче змінити команду.

У минулому сезоні нападник провів 48 матчів, забив три голи та віддав 13 гольових передач.